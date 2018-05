Peso argentino cae a mínimo histórico pese a esfuerzos del banco central por contenerlo

Actualidad internacional

El desplome se produce un día antes del vencimiento de la deuda y en medio de las negociaciones de ayuda financiera con el FMI.

Otro día negro para el peso argentino. La moneda del vecino país cayó ayer frente al dólar a un mínimo histórico, luego de que el banco central cambiara de estrategia buscando proteger la divisa y mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaba que no fijará metas de tipo de cambio para lograr un acuerdo "stand-by".

Sólo en la apertura de las operaciones, el peso retrocedió 7,4% hasta los 24,70 por dólar y durante la jornada su valor rompió la barrera de los 25 pesos por dólar para transar en 25,51. Ello suma una baja de 25% en lo que va de año, la peor caída para los mercados emergentes.

El hecho ocurre en el inicio de una semana clave para la economía austral, que incluye un vencimiento de casi 672 mil millones de letras del banco central (Lebacs) que el Ejecutivo deberá afrontar mañana, y en el marco de las negociaciones con el FMI.

Cambio de estrategia

En medio de las turbulencias financieras, el banco central de Argentina ofreció ayer US$ 5 mil millones a 25 pesos por dólar, una movida que analistas consideraron que busca mostrar poder y dejar por sentado que el precio fijado es un techo y que no convalidaría alzas mayores. De esa cantidad, el mercado adquirió US$ 500 mil.

"Están tratando de colocar un piso al peso", dijo Juan José Ciro, director financiero del Banco CMF, en Buenos Aires. "Es un piso bajo, pero finalmente es un piso. El mensaje es que aquellos que desean dólares pueden obtenerlos, pero habrá un costo", explicó.

La medida es un cambio en la estrategia mostrada desde abril, cuando la entidad gastó más del 10% de sus reservas con el objetivo de detener el declive. El banco tiene programado realizar hoy una subasta en la que pretende vender hasta 639 mil millones de pesos (US$ 30 mil millones) en letras antes de que expiren mañana.

Mientras, el FMI aseguró que respalda un sistema cambiario "flotante" en Argentina, determinado por el mercado, y que no fijará condiciones para el crédito que se encuentra en negociación.

"Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones. La reunión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina está programada para el viernes 18 de mayo", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice.

Las cartas están echadas y cuentan con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo ayer a su par argentino, Mauricio Macri, que respalda firmemente sus reformas económicas y su decisión de regresar al Fondo.

Presión inflacionaria

La debacle cambiaria también ejerce presión sobre la inflación, que se habría acelerado 2,6% en abril, principalmente por el alza en los precios de las tarifas públicas, el transporte y los precios regulados.

Según un sondeo de Reuters publicado ayer, la inflación habría subido dentro de lo que los analistas proyectaban -entre un 2,2% y un 2,9%- haciendo cada vez más lejana la meta que se ha fijado el gobierno.

"Dado el fuerte incremento del tipo de cambio de las últimas semanas, la meta del 15% (de inflación) en 2018 es inviable", y "en mayo difícilmente la inflación sea inferior a la de abril", dijo la consultora Invenómica.

Analistas añadieron que debido a los recientes vaivenes de los mercados locales, la inflación anual podría alcanzar los mismos valores del año previo o incluso superarlos.

El dato oficial para el cuarto mes del año será entregado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Presión negativa

Según un informe de Moody's, las acciones de la Casa Rosada "buscan impedir que la turbulencia financiera afecte la economía real, aunque probablemente tendrán una presión negativa en el crecimiento económico de este año". Y es que, tal y como explica, los deudores trasandinos enfrentarán mayores costos de financiamiento, algunos de ellos viéndose impedidos de continuar accediendo al mercado.

Con ello coincidió el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, quien estimó que su país tendrá algo menos de crecimiento económico y más inflación que lo esperado, como consecuencia de la volatilidad que han vivido desde hace semanas los mercados y que ha golpeado su moneda.