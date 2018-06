Actualidad internacional ¿Por qué destituyeron a Mariano Rajoy? En sus más de seis años gobernando España, el líder del Partido Popular se sobrepuso a muchas pruebas muy duras, pero no fue capaz de superar la trama de corrupción de su propia colectividad. Sobrevivió a un accidente de helicóptero en 2005, a la rebelión de Cataluña el año pasado y al período más largo que España ha tenido sin un gobierno, entre 2016 y 2017. Y muchos apostaban a que Mariano Rajoy, quien gobernó el país europeo por poco más de seis años, sobreviviría también a una moción de censura en su contra. Pero no fue así. Esta mañana, el líder del Partido Popular se convirtió en el primer jefe de gobierno español en ser destituido por el Parlamento. El hito que precipitó su caída ocurrió la semana pasada, cuando la justicia del país condenó al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión por corrupción. La sentencia fue dura: estableció que el PP funcionó durante años con una contabilidad paralela que incluía donaciones de empresas. Por primera vez, un partido político fue condenado por corrupción. El fallo de más de 1.600 páginas apenas menciona al hoy exprimer ministro, pero lo pone en una situación complicada. Rajoy declaró ante la justicia en julio de 2017, donde negó que existiera una "caja b" del partido y puso en duda la credibilidad de las pruebas. El hecho de que la sentencia rebatiera los dichos del líder español (quien fue vicesecretario y luego secretario general del PP) precipitó la salida de Rajoy del gobierno. En un breve mensaje a parlamentarios al aceptar la derrota, señaló: "No puedo estar de acuerdo con lo que se ha hecho (...) Aceptaré como demócrata el resultado del voto como es conocido". Noticias Relacionadas Actualidad internacional CEO de Petrobras renuncia arrastrado por huelga de camioneros Actualidad internacional La despedida de Mariano Rajoy: "Ha sido un honor" Actualidad internacional ¿Por qué destituyeron a Mariano Rajoy?

