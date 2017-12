PPK se salva de impeachment en una votación inesperada

Actualidad internacional

Expertos advierten que la incertidumbre política seguirá pesando sobre la economía de la nación.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, seguirá en el poder después de que el Congreso en una votación ajustada rechazara ayer una moción de vacancia por "permanente incapacidad moral" en su contra.

El resultado fue el siguiente: 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones.

Se necesitaban 87 adhesiones para lograr la vacancia.

"Lo que está en juego no es la vacancia del presidente, sino la democracia, la estabilidad de un país próspero", sentenció ayer el mandatario en su discurso de defensa con el que se abrió la sesión del Congreso.

Hablando ante los legisladores, PPK admitió que "no he sido suficientemente prolijo" para transparentar la relación con Odebrecht, después de que la Comisión Lava Jato reveló el pago de US$ 800 millones a su empresa Westfield Capital. "Pero no soy corrupto. Jamás ha favorecido a ninguna empresa durante mi mandato público", aseguró.

"Hay seria confusión entre lo que significa gestionar una empresa y ser su propietario. Lo que prohíbe la Constitución es gestionar", sostuvo. "No apoyen a la vacancia sin sustento, porque el pueblo no olvida ni perdona. La historia de Perú ha tenido demasiados episodios arbitrarios", concluyó.

Su abogado, Alberto Borea, subrayó la disposición de PPK de cooperar con la Comisión Lava Jato, después de que este ofreció publicar la información de sus cuentas bancarias. "No aprietan el botón rojo de la guerra nuclear. Los efectos pueden ser muy malos para la nación".

Discusión difícil

Haciéndole caso al oficialismo, el Congreso –dominado por la oposición- en una votación sorpresiva rechazó la moción, aceptada recién la semana pasada con una mayoría aplastante de 93 parlamentarios.

Hasta bien avanzada la tarde, todo apuntaba a que se produciría lo contrario. Anteriormente, las principales bancadas se habían pronunciado en apoyo a la votación, incluyendo a 70 fujimoristas, diez parlamentarios del Frente Amplio, nueve de Alianza Para el Progreso (APP) y cinco congresistas más.

"Nos ratificamos en nuestra moción de vacancia y quería hacer un llamado para dar un voto de conciencia", afirmó tras el discurso de PPK Wilbert Rozas, vocero del Frente Amplio, mientras que el fujimorista Miguel Torres aseguró que las palabras de PPK son "deliberadamente falsas". "No son pequeñas mentiras, son de aquellas que pretenden burlarse de los peruanos, este Congreso no lo debe permitir", sentenció.

En una muestra de apoyo sorprendente, prácticamente el único "rebelde" de la bancada fujimorista fue Kenji Fujimori, hermano de la líder del partido, Keiko, quien dijo que se abstendría para no "enrumbar el país hacia la incertidumbre".

En la jornada de ayer, PPK también recibió apoyo de los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos investigados por coimas de Odebrecht. "La manipulación cínica de la política y las instituciones peruanas es una táctica clásica de las fujimoristas", dijo Toledo, prófugo de Justicia en EEUU. "No permitamos un escenario golpista que no busca justicia sino poder", llamó Humala, en prisión preventiva.

Según expertos de Eurasia, el anuncio de PPK el miércoles de que ninguno de sus vicepresidentes "quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática"; aumentó sus posibilidades de vencer, haciendo que "algunos legisladores piensen dos veces por el miedo de no ser reelectos en el ambiente de la fuerte ira de los votantes".

Impacto económico

A pesar de que el gobierno del exbanquero de Wall Street –que lleva apenas 16 meses en el poder- fue salvado, la incertidumbre política que dejó la votación remeció a los mercados y se reflejará en la confianza empresarial el próximo año, aseguran los expertos.

"La inestabilidad política persistirá independientemente de lo que suceda (en la votación)", dijo analista de riesgos de Forbes Laura Sharkey. "La disminuida influencia política y tensiones con el Congreso obstruirán los esfuerzos de su gobierno para impulsar el crecimiento y prevenir la aprobación de principales reformas", advirtió Eurasia.

Ahora, al mandatario "le va a tocar tener un eje claro que supere las faltas que ha mostrado hasta ahora", dijo a DF José Carlos Requena, analista político y socio de 50+1. Entre estas, rectificar la falta de apoyo en regiones y baja popularidad. También tendrá que modificar su gabinete "compuesto en mayoría por tecnócratas, muchos de ellos en vacaciones en estos días, cuando deberían haber sido el principal soporte político" y activar el diálogo con su bancada. "Debería intentar soldar estas debilidades, y eso podría significar que tenga más gobernabilidad y enfrente de manera menos vulnerable al fujimorismo", consideró el experto.

Impacto en Chile

El escándalo peruano tendrá también consecuencias para Chile. La congresista independiente

Yeni Vilcatoma informó que se contactó con abogados chilenos y que pidió al Ministerio Público de nuestro país que inicie una investigación por lavado de activos en contra de Gerardo Sepúlveda, el socio chileno de PPK.

Asimismo, dijo que envió una carta a Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos

Internos (SII), para que se investigue la regularidad del pago de impuestos de Sepúlveda por sus negocios en Perú.