"Prepárate, Rusia": Trump asegura que disparará misiles a Siria tras advertencia de Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desafió esta mañana al gobierno de Rusia, luego que Moscú advirtiera que derribará cualquier misil estadounidense en suelo sirio como represalia al ataque ocurrido el fin de semana en Douma, al noreste del país asiático.

"Rusia promete derribar cualquier misil que se dispare a Siria", escribió el líder de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter. "Prepárate Rusia, porque los misiles vendrán: lindos, nuevos e 'inteligentes'".

Dirigiéndose al Kremlin, agregó: "No deberías ser socio con un animal de gas asesino que mata a su gente y lo disfruta".

El mandatario está evaluando una posible represalia militar por un ataque que dejó al menos 60 muertos y en el que, según Washington, el régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas.

"Nuestra relación con Rusia ahora etá peor que nunca, incluyendo la Guerra Fría", agregó en otro mensaje. "No hay razón para esto. Rusia necesita que la ayudemos con su economía, lo que sería muy fácil, y necesitamos que todos los países trabajen juntos. ¿Paremos la guerra armamentista?"

El martes, la embajada rusa en el Líbano había advertido que cualquier misil disparado por EEUU al país asiático sería derribado, pero también señaló que el Kremlin estaba listo para una negociación.

El gobierno sirio niega el uso de armas químicas, pero el ataque le aseguró una victoria, al forzar la retirada del último grupo rebelde que quedaba en la region de Ghouta, cercana a Damasco.

Tras el mensaje de Trump, un vocero del Kremlin manifestó que Rusia "no participará de diplomacia por Twitter" y pidió una "visión seria". También señaló que el ataque químico "inventado" no debería ser un pretexto para una intervención militar.

La Organización Mundial de la Salud dijo que, tras el ataque del fin de semana, cerca de 500 personas estaban siendo tratadas por "síntomas consistentes con la exposición a químicos tóxicos".

