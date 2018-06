Actualidad internacional Presidente de Cuba recibe a senador de EEUU y al presidente ejecutivo de Google Granma El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al senador republicano estadounidense Jeff Flake y al presidente ejecutivo de la compañía Google, Eric Schmidt. Durante el encuentro, Díaz-Canel y los visitantes estadounidenses intercambiaron sobre el estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, y acerca de las posibles áreas de cooperación de "mutuo interés" entre ambas naciones, según informaron medios oficiales. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, quien asistió a la reunión con Díaz-Canel, había conversado con Flake y Schmidt sobre las relaciones entre Cuba y los EE.UU., así como del impacto "negativo" del retroceso del deshielo que se ha producido tras el giro en la política de Washington hacia la isla impulsado por la administración del presidente Donald Trump. El senador Flake, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones -la más reciente en enero de este año-, es uno de los principales promotores ante el Congreso de EE.UU del acercamiento con Cuba y en particular de un proyecto de ley que propone la eliminación de las restricciones a los viajes de los estadounidenses a la isla. La Administración Trump impuso meses atrás nuevas limitaciones sobre los viajes de sus ciudadanos a Cuba, país que además los estadounidenses siguen sin poder visitar como turistas debido al embargo financiero de EE.UU. Durante el encuentro de este lunes, el ministro cubano agradeció a Flake y al máximo ejecutivo de Google el interés por contribuir al debate en favor de la mejoría de las relaciones entre los dos países. Google ha sido uno de los gigantes tecnológicos que ha mantenido interés por introducirse en el sector cubano de las telecomunicaciones desde que se inició el deshielo bilateral, aunque hasta ahora su presencia es muy limitada. La compañía ofreció hace tres años a las autoridades de la isla ampliar el acceso a internet en Cuba, que aún está muy por detrás de los parámetros medios internacionales en este campo, pero la propuesta no prosperó. Otro de los temas tratados en la reunión fue la actualidad internacional, precisa la nota publicada en la web de la Cancillería. Los visitantes estuvieron acompañados por el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Philip Goldberg, y el asesor del presidente de Google para Cuba, Brett Perlmutter. Por la parte cubana participaron el director y la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío y Johana Tablada. Cuba y EE.UU. anunciaron el restablecimiento de sus relaciones a finales del 2014, con Barack Obama en la Casa Blanca y Raúl Castro en la presidencia de la isla, y lo materializaron con la mutua reapertura de embajadas en 2015, a lo que siguieron hitos como el restablecimiento de los vuelos comerciales directos. También se firmaron numerosos acuerdos de colaboración en áreas como seguridad, migración, educación, salud y cultura. La llegada la poder de Donald Trump en 2017 frenó la normalización de las relaciones bilaterales, afectadas también por unos supuestos ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en el país caribeño, un incidente que causó la retirada de la mayoría de los funcionarios de la Embajada en La Habana y sobre el que el Gobierno cubano niega tener responsabilidad. Noticias Relacionadas Actualidad internacional ¿Puede un presidente perdonarse a sí mismo? Trump asegura que sí Actualidad internacional EEUU y China terminan diálogo sin acuerdo y la guerra comercial toma fuerza Actualidad internacional Trump asegura que cumbre con Corea del Norte sí se realizará el 12 de junio

