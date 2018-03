Presidente de Perú niega acusaciones de financiamiento de brasileña Odebrecht en campaña

Todo un terremoto político vive Perú. El ex director de Odebrecht, Jorge Barata, hizo importantes revelaciones sobre las donaciones que hizo la constructora brasileña para la campaña electoral del 2011 a varios partidos políticos, entre ellos el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El ejecutivo, le entregó US$ 300 mil para la campaña PPK de Alianza para el Gran Cambio, según consigna el medio peruano Gestión.

El mandatario peruano rápidamente salió a defenderse y negó haber recibido financiación para su campaña en 2011. A través de la red social twitter, argumentó que entonces no postuló con partido propio.

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1)