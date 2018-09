Presidente peruano sale fortalecido tras voto de confianza a sus reformas en congreso

Actualidad internacional

El gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, se fortaleció tras lograr el apoyo del Congreso a sus proyectos de reforma política y judicial, a pesar de las duras críticas del fujimorismo, que se dividió al resolver el voto de confianza solicitado por el Ejecutivo.

El pedido presentado el miércoles por el presidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva, fue aceptado tras varias horas de debate en el pleno, con los votos a favor de 82 legisladores, 22 en contra y 14 abstenciones.

Durante el debate resaltaron las críticas de los legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, la principal fuerza opositora, que, sin embargo, votaron en su mayoría por aprobar la solicitud.

Villanueva había pedido al pleno del congreso la confianza a los proyectos de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el retorno a la bicameralidad en el Congreso, la no reelección de los legisladores y el financiamiento de los partidos políticos.

Durante su exposición, Villanueva advirtió a los legisladores que "si no aprueban (las cuatro reformas), no aprobaron la confianza", en alusión a que la Constitución faculta al Ejecutivo a disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas si dos gabinetes no son ratificados por el Parlamento.

Subrayó, además, que los proyectos tienen que ser ratificados por la ciudadanía en un referéndum con "plazos definidos" para el 9 de diciembre, cuando se celebrará "la segunda fecha de las elecciones regionales".

Estos detalles fueron confirmados luego por el portavoz parlamentario del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, quien dijo que el Congreso se comprometió a que las propuestas del Ejecutivo estén aprobadas como máximo el próximo 4 de octubre para que el 9 de diciembre sean sometidas a referéndum.

No hay vencidos

Tras la votación favorable, el presidente Vizcarra, que asumió el poder en marzo tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que "hoy solo ha ganado el Perú" y que considera que "aquí no hay vencedores ni vencidos".

El gobernante destacó, además, que ahora "el pueblo peruano tendrá la oportunidad de expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales a través del referéndum" que ha planteado.

Villanueva también saludó la decisión del Congreso y señaló que ahora se podrán realizar "las reformas política y judicial, las cuales representan el fortalecimiento de la democracia en el Perú".

La decisión de presentar la cuestión de confianza fue anunciada el domingo pasado por Vizcarra, tras lo cual el Congreso aprobó rápidamente el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue intervenido en medio de un escándalo de corrupción en la Judicatura.

Delicado equilibrio

Sin embargo, las propuestas del Ejecutivo han sido duramente criticadas por Fuerza Popular e incluso su líder, Keiko Fujimori, afirmó que se buscaba un golpe de Estado, con el cierre del Congreso, algo que fue rechazado por el oficialismo.

Ante las fuertes críticas contra las reformas que han lanzado Fujimori y los legisladores de su partido, sus opositores señalan que el Ejecutivo tendrá que mantenerse atento a las modificaciones que se hagan a sus proyectos durante la discusión a las que serán sometidos para cumplir con los plazos acordados .

Las propuestas de Vizcarra, quien cuenta con una pequeña bancada en el Legislativo, han recibido el respaldo mayoritario de los peruanos, que otorgan altísimos porcentajes de desaprobación al Congreso, según han señalado diversos sondeos de opinión.