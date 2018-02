Profesor de Oxford: “El ‘sí’ de Merkel a más eurointegración es para consumo inmediato y sin consecuencias al futuro”

Actualidad internacional

El experto asegura que concretar la reforma de la eurozona será difícil y advierte que podría llevar al aumento del populismo en el continente.

El acuerdo de gran coalición logrado este mes entre los conservadores de Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata de Martin Schulz en Alemania dio un nuevo impulso a las conversaciones sobre mayor integración de la eurozona, el proyecto estrella del mandatario francés Emmanuel Macron. Sin embargo, Stefan Enchelmaier, profesor de derecho europeo de la Universidad de Oxford, afirmó en la conversación con DF que con eso el tema no está zanjado.

- ¿Cree que la Gran Coalición es capaz de impulsar una mayor integración de la eurozona?

- Al final creo que no lo harán, porque el deseo de los socialdemócratas de dar otro impulso a la integración europea fue principalmente la iniciativa de Martin Schulz. Ahora, cuando él toma el asiento trasero –ya no es el presidente del partido ni participará en el gobierno- se diluirá ligeramente.

Por otra parte, los partidos alemanes pueden decidir lo que les apetece, pero lo que pasa a nivel europeo es un tema distinto. A pesar de que Alemania y Francia se muestren dispuestas a al menos conversar el tema, no significa que eso automáticamente se transformará en una política europea.

- ¿Cuál es el principal problema?

- Los planes más ambiciosos que hemos visto requerirán el cambio del Tratado de la Unión Europea, y no veo que alguien tenga disposición para cualquier enmienda del documento mientras todavía están lidiando con el Brexit. Y cuando el Brexit esté resuelto, en dos años, o quizás en diez, tengo dudas muy grandes de que veremos cambios radicales.

Siempre hay algo que se puede hacer sin cambiar el Tratado, pero para la creación de un ministro de Finanzas único, para dar al bloque el poder de aumentar los impuestos y tener solidaridad financiera, es necesario. Y si se quiere cambios, los 27 países de la UE tienen que estar contentos con ellos.

- ¿Quiénes pueden rebelarse?

- Si se trata de mayor integración fiscal, serán los mismos alemanes, habrán fricciones muy serias dentro de la coalición que pueden hasta destruirla, serán los holandeses, los finlandeses, estonios, naciones que podemos definir como los halcones fiscales que insisten en presupuestos balanceados y reformas estructurales.

A favor estarán los franceses, y la coalición que ellos encabezan llamada “Club Med” (que incluye a Grecia, Italia, Portugal y España). Los franceses están muy felices de lo que dice Schulz, están muy felices también con la salida del Reino Unido, que tradicionalmente era el principal obstáculo para los planes franceses.

- ¿En caso de concretarse, la mayor integración puede impulsar el populismo?

- Tiene el potencial de hacerlo en todos los Estados miembros, y ciertamente lo hará en los del norte, que creen que los griegos e italianos tienen que ordenar la casa haciendo el esfuerzo y no contando con el dinero de rescate. En los países del sur, el populismo puede subir por el hecho de que se levantaron muchas expectativas de cuánto mejor será y cuánto más dinero entrará a estos países y que no llegarán.

Ambiciones francesas

Para entender el deseo de Macron de lograr una mayor integración de la eurozona, hay que mirar atrás. “Tras el fracaso del sistema de Bretton Woods en los ‘70, el marco alemán se volvió la divisa europea de referencia, y un número de bancos centrales europeos han alineado sus políticas a las del Bundesbank sin tener poder de voto en las políticas de este. Uno de los bancos al que le disgustaba intensamente la situación era el francés”, explicó Enchelmaier.

“El fracaso del experimento de nacionalización de los ‘80 debilitó al franco, obligando a alinear su posición con el marco. Con la caída del muro de Berlín, François Mitterrand entendió en un golpe de genio que eso era la oportunidad para deshacerse del marco, como el precio que los alemanes tienen que pagar por el ‘sí’ de Francia a la reunificación”.

- ¿Por qué ahora de nuevo?

- El euro fue un compromiso político difícil y que los franceses siempre consideraron incompleto, porque inicialmente la idea siempre era tener un gobierno económico unificado para los miembros bajo el liderazgo francés, y Macron está persiguiendo este objetivo. Él se está promocionando como el nuevo líder de una nueva Europa postBrexit.

- ¿Cómo puede Merkel estar a favor?

- No puede estarlo. Políticamente, la jugada no se puede vender a la opinión pública alemana, por eso el conflicto con el SPD es previsible, si se mantiene la posición de Schulz.

La razón por la que Merkel se pronunció sobre la reforma de la eurozona es porque la gente necesitaba que dijera algo. La economía alemana es la más grande de la UE y de la eurozona, los alemanes serían a los que llamarían para rescatar a todos si fuese posible, así que tenía que decir algo porque es la canciller. Y ya que Alemania siempre estuvo a favor de integración, ella decidió pronunciarse a favor de una mayor integración. Pero yo no tomaría eso mucho en cuenta, es para el consumo inmediato y no tendrá consecuencias de largo plazo, al no ser que SPD logre forzarla a ir más allá de lo que estaba dispuesta antes.