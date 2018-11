Próximo presidente de México genera mayor volatilidad que Donald Trump

Actualidad internacional

Las acciones del país ahora registran una baja de 12% este año, lo que representa el peor desempeño a nivel de bolsas en América.

Los inversionistas bursátiles de México parecen más preocupados por Andrés Manuel López Obrador que Donald Trump .

La volatilidad de las acciones ha aumentado en los últimos días, toda vez que el presidente electo de México y sus aliados asustaron a los inversionistas con propuestas que consideran perjudiciales para la economía. Las fluctuaciones han crecido a niveles superiores a lo que se vio en el período previo a la victoria de Trump, tras una campaña en la que acusó en reiteradas ocasiones al país de robar empleos estadounidenses.

El nerviosismo sobre el futuro presidente izquierdista deriva de dos noticias recientes: la propuesta sorpresiva de un legislador de su partido Morena para limitar las comisiones que los bancos pueden cobrar a sus clientes y la decisión de AMLO de cancelar el proyecto de un aeropuerto de US$ 13.000 millones en Ciudad de México que ya había recaudado fondos a través de bonos en el exterior. Si bien a los inversionistas siempre les preocupó la postura del futuro mandatario en materia de negocios, gran parte de esa inquietud se había disipado tras su victoria en las elecciones de julio, luego de que formulara comentarios tranquilizadores sobre no perjudicar al clima de inversión del país.

"Es una conmoción muy grande", comentó Andy Wester, analista sénior de inversiones de Proficio Capital Partners.

Mientras tanto, los inversionistas abandonan el mayor fondo accionario del país cotizado en EEUU al ritmo más alto desde 2011.

La volatilidad de las acciones mexicanas tiene precedentes durante la última década. De hecho, el nivel actual se compara con los picos registrados en 2015, 2013 y 2011.

Aún así, los inversionistas del fondo cotizado de US$ 836 millones iShares MSCI México, conocido por su tícker EWW, parecen bastante desanimados. Retiraron más de US$ 141 millones del fondo el jueves, la mayor cantidad en un solo día desde agosto de 2011. Del mismo modo, comercializaron más de US$ 500 millones en acciones de EWW, casi cuadruplicando el promedio diario de los últimos cinco años.