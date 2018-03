Qué dicen los expertos sobre la histórica reunión entre Trump y Kim Jong-un

Actualidad internacional

Académicos y analistas concuerdan en que el presidente de EEUU corre un alto riesgo al reunirse con el líder norcoreano y temen que la cumbre sea más "espectáculo que substancia".

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aceptar una histórica reunión con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, trajo a muchos historiadores y analistas el recuerdo del encuentro de Richard Nixon y el mandatario chino Mao Zedong, en 1972.

En esa oportunidad, en plena Guerra Fría y ante la amenaza de la Unión Soviética, el centro de la atención geopolítica era China. Esta vez, aún en medio de las tensiones por la agenda nuclear norcoreana, el gigante asiático sigue estando en el foco.

"Los más incómodos con la reunión serán el presidente Xi Jinping y los mandarines en Beijing", escribió el editor para Asia de Financial Times, Jamil Anderlini. "Hasta ahora, Xi ha hecho el papel de tío preocupado, intentando controlar a un niño revoltoso, mientras no ha hecho casi nada".

Agregó que "Corea del Norte quiere desesperadamente reducir su dependencia de China en alimentos y combustibles".

Otros analistas prevén que el encuentro, que marca la primera vez que un líder de EEUU se reúne con un par norcoreano, no tenga consecuencias duraderas o que, si las tiene, éstas sean más bien negativas.

La reunión "tendrá que ser manejada cuidadosamente, con mucho trabajo de preparación", dijo a Reuters Suzanne DiMaggio, miembro senior del think tank New America y quien ha sostenido reuniones oficiales y no oficiales con autoridades de Corea del Norte.

"De no ser así, corre el riesgo de ser más espectáculo que sustancia. Ahora mismo, Kim Jong-un está estableciendo la agenda y el ritmo, y la administración de Trump está reaccionando. El gobierno necesita moverse rápido para cambiar esta dinámica", sentenció.

Por su parte, el profesor de la Universidad Nacional Pusan en Corea del Sur, Robert Kelly, manifestó que "una reunión es una recompensa para Corea del Norte".

"Extiende el prestigio de reunirse con el jefe de Estado de la mayor potencia mundial", manifestó. Agregó que "es por eso que no deberíamos hacerlo a no ser de que haya una concesión significativa de Corea del Norte. Por eso otros presidentes no lo han hecho".

Los riesgos

Algunos observadores manifiestan preocupación con la actitud confiada de Trump, quien, en su particular estilo, asegura que puede lograr imponerse en cualquier negociación.

"Está tomando un riesgo", señaló a Bloomberg el director senior del programa de seguridad Asia-Pacífico en el Centro de Nueva Seguridad Estadounidense, Patrick Cronin.

"Tomando una oportunidad de una reunión, una decisión que hubiera llevado mucho más tiempo en otra administración, el presidente ha dicho 'voy a ir ahora mismo. Vamos a poner esto a prueba'", manifestó.

Lo que está en juego es mucho más de lo que el expresidente Obama enfrentó al negociar el acuerdo de desnuclearización de Irán, aseguró la directora senior del Centro de Control y No Proliferación de Armas en Washington, Alexandra Bell.

"Es el pacto de Irán multiplicado por cien, porque ellos (Corea del Norte) ya tienen armas nucleares operacionales con la habilidad rudimentaria de lanzarlas", sostuvo.

Por su parte, la experta en Asia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Bonnie Glaser señaló a esa agencia que el encuentro "presenta tanto riesgos como oportunidades. El lado estadounidense necesita está muy, muy bien preparado y saber exactamente qué quiere lograr y qué está dispuesto a entregar a cambio".