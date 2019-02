Resultados de General Motors superan las expectativas en medio de reestructuración

Actualidad internacional

La empresa asegura que puede hacer frente a una desaceleración en China.

Las ganancias de General Motors en el cuarto trimestre de 2018 fueron mayores a lo esperado por analistas, en medio de un plan de reestructuración de la automotriz estadounidense que comienza a rendir frutos.

Las utilidades por acción para el año completo cayeron 1% anual a US$ 6,54, muy por encima de las proyecciones de la propia firma, que apuntaban a un máximo de US$ 6,20 por título. En el trimestre, se ubicaron en US$ 1,43, también por encima de las expectativas de mercado de US$ 1,24.

"Hemos tenido obstáculos significativos en 2018", dijo la jefa de finanzas de GM, Dhivya Suryadevara, en el comunicado oficial de los resultados. Agregó que "entregamos otro año de resultados fuertes, lo que demuestra la resiliencia de las utilidades de esta compañía".

La empresa anunció a fines de año una reestructuración que la vería reducir en 15% su mano de obra. Suryadevara señaló que "las acciones que hemos tomado para crear un portafolio más robusto y rentable posicionan a GM para el éxito de largo plazo".

La ejecutiva también aseguró que la firma podría hacer frente a una desaceleración en China, donde, señaló, "estamos en una posición única".

Las acciones de GM llegaron a subir 4% en operaciones antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York.