Resultados de Microsoft cumplen con expectativas, pero acciones caen por temores sobre servicios en la nube

La división dedicada a almacenamiento de datos y aplicaciones online tuvo un crecimiento de 76%. En el pasado, sus ingresos se habían más que duplicado.

Entre octubre y diciembre de 2018, la gigante tecnológica Microsoft logró ventas y ganancias que se alinearon con las expectativas de los analistas, pero no logró disipar los temores de Wall Street sobre el futuro de su negocio de computación en la nube.

Las utilidades en el trimestre se ubicaron en US$ 8.580 millones, o US$ 1,10 por acción, levemente por sobre los US$ 1,09 por título que esperaban analistas consultados por Bloomberg.

Las ventas, en tanto, dieron un salto de 12% y se ubicaron en US$ 32.500 millones, justo en línea con el promedio de expectativas de la misma agencia.

No obstante, la empresa reportó que su negocio de servicios de almacenamiento de datos y aplicaciones en la nube creció 76% en el período, la misma cifra que en el trimestre anterior, lo que decepcionó a quienes han visto los ingresos del sector duplicarse en períodos anteriores.

El administrador de fondos Daniel Morgan, de Synovus Trust, dijo a Bloomberg que "sabíamos que las cosas podían ser complicadas por China en la venta de chips. Pero, de pronto, un área que pensamos que estaba segura, como es la nube, también es una preocupación".

Las acciones de Microsoft caían 2,5% en las operaciones fuera de mercado, tras cerrar con un alza de 3,3% en la jornada.