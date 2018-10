Resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs superan las expectativas en el tercer trimestre

Actualidad internacional

Firmas estadounidenses reportaron sólidos ingresos y ganancias, pese a una caída en el sector de renta fija.

Pese a una caída en el sector de bonos, los resultados de Goldman Sachs para el tercer trimestre se ubicaron cómodamente por sobre las expectativas del mercado, reportó hoy el banco estadounidense.

Los ingresos del período se ubicaron en US$ 8.650 millones, frente a US$ 8.357 millones que promediaban las expectativas de analistas consultados por Bloomberg. Las utilidades, en tanto, fueron de US$ 2.520, frente a proyecciones de US$ 2.089.

Pero los ingresos por renta fija, que se mantiene como su mayor área de negocio, fueron 10% menores que los de hace un año. En un comunicado, Goldman Sachs describió "un entorno de baja actividad de clientes, en medio de bajos niveles de volatilidad" como un factor para el resultado.

No obstante, el banco logró compensar esa caída con una fuerte actividad de su rama de banca de inversión, que tuvo un crecimiento de 10% en un año.

Por su parte, Morgan Stanley reportó ingresos de US$ 9.600 millones en el tercer trimestre, por sobre los US$ 9.100 registrados hace un año. El crecimiento se sostuvo, en gran parte, gracias al crecimiento de 14% de su banca de inversión.

El CEO de la entidad, James Morgan, celebró en un comunicado que "produjimos resultados robustos en toda la franquicia. A pesar de una desaceleración estacional en el verano (boreal), reportamos ingresos, ganancias y crecimiento sólido".