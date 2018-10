Resultados de tecnológicas decepcionan y golpean acciones

Actualidad internacional

Amazon y Alphabet se desplomaron tras el cierre de mercados al reportar ingresos menores a lo esperado. Usuarios de Snap, en tanto, siguen cayendo.

Día negro para las tecnológicas. Ayer, Amazon y Alphabet –dos de las cuatro mayores empresas del sector por capitalización bursátil-, decepcionaron con sus resultados del tercer trimestre, llevando a sus acciones a desplomarse en operaciones fuera de rueda.

Por una parte, el gigante del comercio electrónico cayó más de 8% en bolsa, luego de dar a conocer que sus ingresos, aunque subieron un 29,3% hasta los US$ 56.580 millones -desde los US$ 43.740 millones del año anterior-, quedaron muy por debajo de los US$ 57.100 millones esperados por el mercado.

Y las proyecciones para el cuarto trimestre también dejaron un sinsabor entre los analistas, quienes estimaban que las ventas entre octubre y diciembre serían de US$ 73.800 millones.

Sin embargo, la firma anticipó que prevé que la cifra se mantenga en un rango de entre US$ 66.500 millones y US$ 72.500 millones, precisamente durante la época de Navidad.

No obstante, las ganancias sí superaron las expectativas y se ubicaron en US$ 2.900 millones (o US$ 5,75 por acción) entre julio y septiembre. Analistas esperaban US$ 3,14 por papel.

Frío impulso publicitario

Situación similar a la de Amazon vivió Alphabet entre julio y septiembre.

La matriz de Google reportó ganancias por acción de US$ 13,06, muy por sobre los US$ 10,42 que preveían analistas, pero los ingresos no corrieron la misma suerte.

Y es que el crecimiento del negocio de la publicidad digital se desaceleró más de lo esperado en los últimos tres meses y anotó un avance de sólo 20%, frente al 26% del segundo trimestre.

De esta manera, el ingreso total de la empresa –sin contar los costos de adquisición de tráfico- se ubicó en US$ 27.200 millones, menos de lo estimado.

En el tercer trimestre también subieron los costos un 49% frente al mismo período del año anterior. La compañía ha estado gastando miles de millones de dólares al año para construir centros de datos y servidores, mientras desarrolla y comercializa nuevo hardware de consumo, como sus teléfonos Pixel.

Con el anuncio, las acciones llegaron a caer hasta un 5% tras el cierre de los mercados.

El tropiezo de las dos gigantes tecnológicas podría añadir más nerviosismo a un mercado que da señales de corrección.

El Nasdaq vivió el martes su peor jornada desde 2011 y ayer se recuperaba levemente, a la espera de los reportes.

Otra decepción

A las decepciones del día se sumó Snap, matriz de la aplicación Snapchat, que obtuvo hasta fines de septiembre menor cantidad de usuarios activos de lo que esperaba y estima que la cifra seguirá cayendo durante el próximo trimestre. De esta manera, la compañía sumaría ya tres períodos consecutivos de retrocesos.

Snap reportó ayer que cuenta con 186 millones de usuarios, mientras que hace tres meses aseguraba tener 188 millones. Según el director ejecutivo, Evan Spiegel, el impacto del rediseño de la aplicación durante el segundo trimestre y las fallas en la app para Androids durante este período han golpeado con fuerza la popularidad. Los títulos de la firma suman una pérdida de 52% desde inicios de año y ayer, en operaciones fuera de rueda, perdían 3%.