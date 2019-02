RN se reúne con embajadora encargada de Venezuela e insta a Maduro a que “renuncie por el bien del pueblo”

Actualidad internacional

Guarequena Gutiérrez sostiene que "es muy importante" que la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, viaje a su país.

Una reunión de casi media hora sostuvieron esta mañana el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y la representante en Chile del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la abogada Guarequena Gutiérrez, quienes coincidieron en que Nicolás Maduro debe renunciar al cargo, pues se requiere una "salida urgente a esta crisis".

"Renovación Nacional se suma a la petición al dictador de que renuncie ahora por el bien del pueblo venezolano, por el bien de millones de personas que están sufriendo tanto", instó el máximo dirigente del partido oficialista, quien valoró la migración venezolana a Chile "que ha venido a contribuir al desarrollo del país", asegurando que el gobierno chileno tomó la decisión de "establecer la visa de responsabilidad democrática como una señal política potente, de que Chile se compromete con las medidas políticas para apoyar al pueblo venezolano".

Si bien instó a una salida urgente de la crisis, fue categórico en que ésta debe ser "pacífica", por lo que llamó a las Fuerzas Armadas y de seguridad que han comenzado a apoyar la salida de Maduro a que se comprometan en que el proceso sea pacífico y "sin derramamiento de sangre".

Desbordes valoró las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos a quien calificó como una de las voces "lúcidas" que se expresó desde la izquierda y recordó que "con coraje" enfrentó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e instó a la centroizquierda a seguirlo y a clamar por la libertad del pueblo venezolano.

Por su parte Gutiérrez agradeció la invitación que, desde su punto de vista, "no es más que un espaldarazo al pueblo venezolano" e hizo un llamado a quienes aún no reconocen al presidente encargado de su país a que "se pongan del lado de lay", pues Guaidó está respaldado por la Constitución.

La embajadora encargada, transmitió la difícil situación en que se encuentra su país. Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con enviar tropas a Venezuela, la abogada aseguró que esos son dichos del mandatario estadounidense, pero que tanto el presidente encargado como quienes lo apoyan quieren una "salida pacífica" a la crisis que atraviesa su país.

Además, fue categórica en que "es muy importante que la alta comisionada de los Derechos Humanos esté en Venezuela, porque no es lo mismo ver un informe, ver una foto o una red social, que entrar a un hospital y que la alta comisionada de los Derechos Humanos respire al lado de una persona que está dando su último suspiro de vida. No es lo mismo. No es lo mismo que abran las penitenciarías y vea las condiciones en que está los presos políticos, que ni siquiera le inician un juicio y ahí pasan años y los torturan".