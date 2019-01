Rusia y China alineados con Maduro y desde la ONU Bachelet pide una solución pacífica

Actualidad internacional

Mientras la población vive en tensa calma. Desde varios puntos de la nación reportan "toque de queda" y el número estimado de muertos en las protestas ascenderían a 17.

El panorama es distinto en la capital, Caracas, donde hasta muy entrada la madrugada hubo enfrentamientos en las barriadas populares. Según Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) "no es sencillo el cálculo" de cuantas personas han perdido la vida, pero "entre los ya reconocidos son 13".

Desde el Kremlin, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores¿, María Zajárova, criticó lo que considera es injerencia de Occidente en la situación. "Los acontecimientos en Venezuela muestran cómo la comunidad occidental progresista trata en realidad el derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de Estados, cambiando el poder allí en el modo manual", escribió Zajárova en su página de Facebook.

China y Rusia, aliados tradicionales de Caracas, enviaron mensajes de apoyo al actual titular del Palacio de Miraflores y aseguraron que no reconocerán ninguna administración interina.

