Se adelantó su salida: PPK renuncia a la presidencia en medio de escándalo de corrupción

Actualidad internacional

El mandatario debía enfrentar hoy su segundo pedido de vacancia en el Congreso y, según los cáculos, no habría podido evitar su destitución.

“Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la Patria ni mi familia sigan sufriendo”, dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ayer en un mensaje televisado en el que anunciaba que dejaría el cargo en el que estuvo tan sólo 20 meses.

Así, el apellido Fujimori vuelve a marcar la historia del país y a sumirlo en una nueva profunda crisis política.

El mandatario saliente dejó el Palacio de Miraflores afectado por la divulgación, por parte del partido Fuerza Popular, de unos videos en los que legisladores cercanos al gobierno aparecían ofreciendo puestos clave en la administración y proyectos de infraestructura a cambio de votos en el proceso de vacancia contra del jefe de Estado que estaba previsto realizarse hoy.

La difusión del material inclinó fuertemente la balanza en contra de PPK, quien hubiese tenido que afrontar el juicio con la seguridad de que al menos 100 legisladores (muy por encima de los 87 requeridos), incluidos los de su propio partido, votarían a favor de destituirlo por sus vínculos con Odebrecht.

Con la salida de Kuczynski, se abre la puerta a que sea el primer vicepresidente, Martín Vizcarra (también embajador en Canadá) quien asuma el cargo y nombre un gabinete completamente nuevo.

La noticia causó preocupación en nuestro país, por el alto nivel de inversiones chilenas en la nación vecina. El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, dijo que “indudablemente (...) es una mala noticia, es una noticia que pone una situación de inestabilidad política en un país con el que tenemos extraordinarios lazos comerciales y de amistad”. “Esperamos por el bien de Perú, pero también por el bien de nuestra región, de que esto sea resuelto dentro de los cauces democráticos y que Perú pueda continuar su desarrollo”, agregó.

Estocada final

La estocada final a una crisis que comenzó a fines de 2016 –y que pasó por la renovación del gabinete entero en septiembre de 2017–, la dio la bancada opositora liderada por Keiko Fujimori, que publicó, el martes en la noche, unos videos en los que se veía a los congresistas Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, entre otros, enumerando supuestos ofrecimientos de proyectos de obras públicas para que legisladores fujimoristas votaran en contra de la segunda intención de destituir al mandatario.

Pero los videos no lo eran todo. La legisladora tenía otra carta bajo la manga que se jugó en el momento de mayor tensión en el país, cuando se rumoraba que PPK evaluaba apartarse de la primera magistratura. Así, se dieron a conocer archivos de audios que salpicaban a más funcionarios cercanos al Ejecutivo, que hicieron recordar la jugada de Vladimiro Montesinos en el año 2000, que desencadenó también la renuncia de Alberto Fujimori.

La noticia remeció el panorama político que vivió ayer un día marcado por una tensa calma y por negociaciones que apuntaban a la renuncia del jefe de Estado.

Los principales partidos políticos, incluidos los de gobierno, pidieron la salida del economista mientras éste se encontraba reunido con el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, para solicitarle –según fuentes extraoficiales– su mediación con Fujimori, para evitar una crisis política aún mayor.

En paralelo, el Consejo de Ministros analizaba la crisis. Desde ese encuentro, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, hablaba de la necesidad de “un cambio democrático”. “En estos momentos difíciles debemos pensar en lo mejor para nuestro país y eso pasa por un cambio democrático”, dijo en Twitter.

Su posición habría impulsado al resto del gabinete y al Poder Legislativo a presionar aún más al jefe de Estado, dejándolo prácticamente solo en vísperas de ser evaluado nuevamente por el Congreso por hechos de corrupción. Ni siquiera tendría el apoyo de su abogado, Alberto Borea, quien apareció en uno de los videos ofreciendo contacto directo con el presidente y con el ministro de Transporte, Bruno Giuffra, para concretar obras en Puno.

Transición ordenada

“Habrá una transición constitucionalmente ordenada”, aseguró ayer Kuczynski. Por ello, según el artículo 115 de la Carta Magna, será Vizcarra quien lo sucederá.

El ingeniero, quien regresó ayer a Lima desde Ottawa después de las 20.00 horas local, se presenta ante tres escenarios: quedarse hasta cumplir el mandato en 2021, llamar a elecciones inmediatas o asumir por un tiempo y luego convocar a comicios generales.

Expertos aseguran que la opción más viable es la tercera, para permitir que el país recobre su estabilidad política y recupere la confianza de los inversionistas que se han enfriado en medio de la crisis.

Sin embargo, el propio vocero alterno del partido del presidente saliente, Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, pidió a Vizcarra convocar a elecciones generales de inmediato porque “el Congreso ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias”.

Desafuero a implicados

En medio del torbellino, la junta de portavoces del Congreso decidió además ayer iniciar un proceso de acusación constitucional contra los tres congresistas que aparecen en los videos y audios difundidos en estos dos días. De esta manera, la bancada de Kenji Fujimori quedaría prácticamente diezmada con sus principales legisladores desaforados.

Pero también se incluye a la segunda vicepresidenta, Mercedes Araóz (quien asumiría la presidencia si Vizcarra no lo acepta) y a Giuffra, ambos mencionados en las negociaciones.