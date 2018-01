Se afianza la recuperación: eurozona anota su crecimiento más acelerado en una década

Actualidad internacional

Confianza económica también dio buenas señales en enero. No obstante, analistas prevén que la inflación siga baja y dificulte el trabajo del BCE.

La eurozona confirmó ayer los diagnósticos que apuntan a que su recuperación económica está apretando el acelerador. La oficina de estadísticas, Eurostat, informó que el Producto Interno Bruto de la región creció 2,5% en 2017, su mejor desempeño en diez años y por encima de las previsiones del Banco Central Europeo (BCE).

En el cuarto trimestre del año pasado, la expansión económica de los 19 países fue de 2,7%, levemente por debajo del 2,8% registrado entre julio y septiembre.

El economista Anatoli Annenkov de Societe Generale en Londres dijo a Bloomberg que, a la luz del reporte, “nos mantenemos muy, muy optimistas sobre el crecimiento de este año (…) El crecimiento del año pasado podría impulsar el del presente”.

Por su parte, Stephen Brown de Capital Economics señaló en un reporte que el PIB europeo “continuó en un ritmo sano” durante el final del año pasado. Agregó que los indicadores de confianza económica continúan “apuntando hacia una aceleración mayor en el futuro”.

La expansión económica entre el tercer y cuarto trimestres de 2017 fue de 0,6%, en línea con las expectativas y marcando 19 períodos consecutivos de expansión. Tras la publicación de los datos, el euro alcanzó su mayor nivel en tres años, al anotar US$ 1,2454, un avance de 0,5%.

Los líderes

Francia estuvo entre los grandes ganadores del año pasado, según las cifras publicadas ayer. El PIB de la segunda mayor economía de la región creció 1,9% en 2017, su mejor ritmo desde 2011, y el gasto capital, útil para medir la confianza de inversión, creció 3,7% en el año, un punto más de lo que se había expandido en 2016.

El buen desempeño tiene entre sus factores la victoria electoral del presidente Emmanuel Macron, quien derrotó en mayo a la euroescéptica Marine Le Pen y quien ha impulsado una agenda amigable a los negocios y la inversión.

El economista senior de Pictet Wealth Management, Frederik Ducrozet, dijo a Bloomberg que la inversión de las empresas en Francia está creciendo a su mayor nivel en diez años y que “estamos comenzando a ver cómo los espíritus animales vuelven a despertar”.

España, por su parte, se desaceleró levemente hasta un crecimiento del 3,1%, un ritmo que, sin embargo, estuvo entre los más rápidos de la región y muy por encima de los niveles que veía hace apenas tres años.

La confianza y el BCE

Las noticias del buen desempeño europeo llegaron de la mano de un reporte de la Comisión Europea sobre la confianza económica en la región. De acuerdo con el organismo, la medición general para enero fue de 114,7 puntos, levemente por debajo de los 115,3 registrados en diciembre, que era el mayor nivel en 17 años. El optimismo abarca a todas las industrias.

El ritmo del PIB y el nivel de confianza económica podrían llevar al BCE a iniciar el retiro de los estímulos monetarios sin precedentes que instaló después de la crisis financiera, incluyendo un ambicioso programa de alivio cuantitativo de 2,3 billones (millones de millones) de euros.

El punto débil, hasta ahora, sigue siendo el ritmo de la inflación. Ayer, Alemania, la mayor economía de la región, dio a conocer que los precios al consumidor para enero avanzaron 1,4% en doce meses, menos que el 1,6% registrado en diciembre y por debajo de las expectativas de economistas consultados por Bloomberg.

El nivel de inflación para la región se dará a conocer hoy, pero incluso antes de que se publicara el dato alemán, los economistas preveían una desacleración del indicador hasta 1,2%, el más bajo en más de un año.

Hasta ahora, el BCE no prevé aumentar la tasa antes de la segunda mitad del próximo año, mientras el mercado no espera un anuncio sobre la hoja de balances sino hasta junio.

Reino Unido: peor en todos los escenarios del Brexit

€Un análisis del gobierno del Reino Unido, filtrado ayer por medios internacionales, muestra que la economía del país empeorará tras salir de la Unión Europea, cualquiera sea el resultado de las negociaciones.

La filtración golpea a la administración de Theresa May, justo en momentos en que se apresta a iniciar la segunda fase de diálogo con Bruselas. Ayer, según Financial Times, Downing Street no confirmó qué departamento encargó el análisis, asegurando que fue un ejercicio entre diferentes organismos del gobierno. Según el reporte, en un escenario en que no haya un acuerdo económico entre el Reino Unido y la UE, el crecimiento económico podría ser hasta ocho puntos porcentuales menor en los próximos 15 años. En tanto, en el escenario más favorable, en que Londres logre acceso al mercado único y membresía en el Área Económica Europea, el daño sería de dos puntos porcentuales.