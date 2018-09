Se cumple último plazo del Nafta y aún no hay acuerdo con Canadá

Actualidad internacional

La ministra de RREE canadiense no dijo cuándo volvería a reunirse con el representante comercial de EEUU e ignoró las preguntas sobre los plazos al decir que su única meta es conseguir un buen acuerdo.

Se cumplió el último de una serie de plazos que se han impuesto en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, su sigla en inglés), pero Canadá no se sumó al pacto, lo que deja la atención puesta en Estados Unidos para ver qué sucederá a continuación.

El representante de comercio de EEUU, Robert Lighthizer, y la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron el jueves en Washington. Mientras negociaban, un prominente líder sindical canadiense permanecía afuera y hacía sonar la alarma sobre asuntos no negociables. El jueves era considerado por algunos como el plazo para alcanzar un acuerdo y satisfacer un objetivo que buscaba EEUU. No se llegó a un acuerdo.

"Hoy discutimos algunos temas difíciles, la atmósfera sigue siendo constructiva, y seguimos trabajando duro para llegar a un acuerdo", dijo Freeland a los periodistas. Al ser consultada su si estaban progresando, respondió: "Elegí mis palabras con cuidado: hoy discutimos algunos temas difíciles, la conversación fue constructiva".

Los dos países siguen en una fase de negociación continua, sostuvo Freeland, en medio de un calendario abarrotado que incluye una reunión con ministros de Relaciones Exteriores en Montreal esta jornada y la próxima semana viajará a Nueva York para asistir a la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ministra canadiense no dijo cuándo volvería a reunirse con Lighthizer e ignoró las preguntas sobre los plazos al decir que su única meta es conseguir un buen acuerdo: "Nos seguimos guiando por esa única métrica".

¿Ahora qué?

Las partes quieren firmar un acuerdo antes de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, asuma el cargo el 1 de diciembre. Para hacerlo, tendrían que publicar un acuerdo antes del 30 de septiembre, y deberían llegar a un acuerdo de forma inminente para tener tiempo para la redacción del texto legal.

Uno de los escenarios posibles es que las conversaciones continúen. Freeland dijo que se mantendrá en contacto con Lighthizer.No está del todo claro cuánto tiempo se requiere para preparar el texto jurídico del acuerdo, por lo que si se llega a un acuerdo la próxima semana, aún se podría cumplir con la fecha límite del 30 de septiembre.

Otra opción es que las conversaciones continúen después del 30 de septiembre. En este escenario, los países simplemente extienden las negociaciones, lo que significa que probablemente sea López Obrador quien tenga que firmar cualquier acuerdo final en nombre de México, que ya tiene un acuerdo tentativo con EEUU.

Otra alternativa es que el presidente estadounidense Donald Trump de por terminadas las negociaciones. EEUU ha amenazado con proceder sin Canadá si no se logra llegar a un acuerdo. Si esto ocurre, lo más probable es que le cueste una pelea con el Congreso y Trump ha advertido que podría notificar el retiro del actual Nafta y aplicar aranceles automotrices a Canadá. "Estamos muy contentos de que Canadá se una si así lo desea, y si no lo hace, simplemente seguiremos adelante con México", dijo el martes el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en el programa "Squawk Box" de CNBC.

No está muy claro qué sucederá. Una portavoz de Lighthizer no respondió el jueves a una solicitud de comentarios y Lighthizer se negó a responder las preguntas de los reporteros. "Sigo siendo muy optimista de que se llegue a un acuerdo" en algún momento, dijo el jueves Eric Miller, consultor comercial con sede en Washington de Rideau Potomac Strategy Group, al canal de televisión BNN Bloomberg: "El enfoque canadiense siempre ha sido que no estaremos sujetos a plazos, estaremos sujetos a la sustancia".

Puntos controvertidos

Las partes siguen en desacuerdo sobre una serie de asuntos. Canadá está buscando algún tipo de garantía de que, si se llega a un acuerdo, no será afectado por los aranceles automotrices con que ha amenazado Trump. Jerry Dias, máximo representante de Unifor, un importante sindicato canadiense que representa principalmente a trabajadores del sector automotriz, dijo que ese es un punto controversial. "¿Por qué Canadá firmaría un acuerdo comercial que aborda todos los asuntos importantes para que luego Donald Trump imponga un arancel de 25% a los automóviles?", dijo a la prensa en Washington, al margen de las negociaciones.

Las últimas conversaciones también han girado sobre paneles de disputas destinados a ocuparse de casos antidumping y compensatorios. EEUU quiere eliminar los paneles, consagrados en el Capítulo 19 del Nafta actual, mientras que Canadá quiere mantenerlos de alguna forma. Es un tema difícil porque es "una cuestión fundamental de principios", dijo Miller. Los países también están discutiendo una de las principales piezas de negociación de Canadá, las exenciones de impuestos a los productos lácteos, lo que ha enfurecido a los agricultores en el país.