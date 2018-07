Se enciende la temida guerra comercial: EEUU aplica aranceles a China y amenaza con ampliarlos a casi todas las importaciones

Actualidad internacional

Gravará una lista de 818 productos por US$ 34 mil millones, a la que sumará otros US$ 16 mil millones en las próximas semanas.

Las dos mayores economías del planeta iniciaron oficialmente una guerra comercial, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar aranceles de hasta 25% a una lista de 818 productos provenientes de China, por un total de US$ 34 mil millones. En las próximas semanas, se sumarían otros US$ 16 mil millones.

Beijing ha asegurado que no quiere un enfrentamiento, pero responderá a las acciones de Washington de manera proporcional, aplicando gravámenes a una lista de 545 productos de EEUU, incluyendo la soya y la carne de cerdo. Esta madrugada, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que hubo un contraataque inmediato, sin dar detalles.

Pero el presidente estadounidense Donald Trump señaló ayer que la disputa no quedará ahí. Horas antes de que comenzaran a aplicarse sus aranceles, reiteró sus amenazas de que implementará cobros por otros US$ 200 mil millones en importaciones "y después de eso tendremos otros US$ 300 mil millones".

De concretarse sus amenazas, los aranceles estadounidenses golpearían a la totalidad de las importaciones chinas, que el año pasado llegaron a US$ 505.500 millones.

Por su parte, la administración de Xi Jinping evalúa acciones que podrían afectar a empresas estadounidenses presentes en el país, desde Coca Cola hasta Apple.

El enfrentamiento no sólo involucra a las dos mayores economías del planeta. EEUU ya aplicó aranceles contra el aluminio y el acero de la Unión Europea, México y Canadá, todos los cuales ya han tomado medidas en represalia.

Pero los mercados globales parecen más enfocados en la guerra entre China y EEUU. En Beijing y Hong Kong, las bolsas ya han entrado en la fase de "bear market", con retrocesos de cerca de 20% desde su último peak. En EEUU, la respuesta llegará con la apertura de los mercados esta mañana.

Los analistas de mercado ya se preparan. "Los inversionistas deberían esperar que la volatilidad continúe", dijo a Bloomberg el jefe de inversiones de UBS Global Wealth Management, Mark Haefele.

Agregó: "recomendamos que los inversionistas consideren cinco acciones: buscar alternativas, recortar la exposición a acciones, mejorar la calidad del crédito, diversificar los riesgos por sector y país y pensar más a largo plazo".

Por su parte, el exrepresentante adjunto de comercio de Barack Obama, Robert Holeyman, fue pesimista: "Una vez que estos aranceles entren en efecto, es claro que el conflicto es real. Si no encontramos una salida, esto se acelerará como una bola de nieve bajando por un cerro", sentenció.

El impacto

Analistas de Bloomberg han calculado que, con estas medidas, el Producto Interno Bruto de China para 2019, que está previsto que crezca un 6,5% este año, podría sufrir una desaceleración de dos décimas.

En EEUU, en tanto, según proyecciones del centro de estudios Peterson Insitute for International Economics, con sede en Washington, el impacto a nivel macroeconómico será "mínimo", pero sí afectará a nivel micro en determinados sectores y empresas, y podría generar pérdida de empleos, ralentización de las inversiones y subida de los precios en el país.

La economista Monica de Bolle, investigadora del PIIE, manifestó a EFE que "este intercambio de golpes es el comienzo de una guerra comercial entre EE.UU. y China (...) Cuando uno castiga y el otro toma represalias, los dos países entran en una guerra comercial. Era esperada, no me sorprende: China y Estados Unidos no están negociando, solo atacando", .

Además de las consecuencias en las economías de ambos países, la guerra comercial entre EE.UU. y China afectará al funcionamiento del comercio global, tal como han previsto numerosas organizaciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con ese análisis coincidió De Bolle, que explicó que hoy en día el comercio "está muy interconectado a nivel mundial", por lo que este conflicto económico "creará inestabilidad y aumentará el nivel de alteración en el sistema global".