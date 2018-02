Senado de EEUU logra acuerdo para evitar shutdown y suspender límite de deuda

Actualidad internacional

La medida aumenta el gasto en defensa y la ayuda para damnificados por desastres naturales, pero no responde a las dudas sobre política migratoria.

A un día de que expire el financiamiento del sector público de Estados Unidos y se produzca un nuevo shutdown, los líderes de oficialismo y oposición en el Senado anunciaron ayer un acuerdo que define las prioridades de gasto por dos años, poniendo fin a una serie de debates de corto plazo que el Congreso ha tenido desde octubre.

La medida permitiría evitar un nuevo cierre del sector público desde esta medianoche, cuando vence el plazo de la extensión presupuestaria acordada en enero. En esa ocasión, los legisladores estiraron por tercera vez el erario del año fiscal anterior, tras no llegar a acuerdo sobre el aumento de gasto en defensa y la protección a inmigrantes.

El nuevo acuerdo incrementa los recursos para defensa y suspende el límite de la deuda federal hasta marzo de 2019, evitando un nuevo debate sobre el tema este mes.

“Este proyecto es el producto de exhaustivas negociaciones de los líderes del Congreso y la Casa Blanca”, dijo el líder del oficialismo en el Senado, Mitch McConnell, quien agregó que “trabajamos duro para encontrar intereses comunes”.

No obstante, el pacto no responde a los temas de política migratoria: el presidente Donald Trump había insistido en que cualquier acuerdo presupuestario debía incluir dinero para su muro en la frontera con México. Por su parte, la oposición buscaba asegurar protección para inmigrantes ilegales que llegaron al país como niños, conocidos como dreamers.

“Creo que hemos llegado a un acuerdo que ninguno de los dos lados ama, pero del que ambos lados pueden sentirse orgullosos”, manifestó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Agregó que el consenso se alcanzó “sin mucha ayuda de la Casa Blanca”.

El pacto sí asegura más recursos para personas afectadas por desastres naturales. En tanto, el gasto en defensa crecerá en US$ 165 mil millones en los próximos dos años, mientras el no relacionado con defensa lo hará en US$ 131 mil millones, incluyendo US$ 20 mil millones para infraestructura.

Las piedras en el camino

El acuerdo aún debe traducirse en un proyecto de ley y ser tramitado en ambas cámaras legislativas, que hoy debatirán una nueva extensión del presupuesto actual por otras seis semanas, hasta el 23 de marzo.

El trámite no está exento de obstáculos. Minutos antes del anuncio, la líder demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, aseguró que no respaldará un proyecto de gasto sin un compromiso del presidente de la instancia, Paul Ryan, de avanzar en temas de inmigración.

“Este paquete no tiene mi apoyo ni el de gran parte de nuestra bancada”, manifestó. Su negativa podría echar por tierra la iniciativa, en momentos en que algunos republicanos más conservadores critican el alto gasto no relacionado a defensa. Sin unidad oficialista, el proyecto podría necesitar, al menos, un centenar de respaldos de la oposición.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez dijo ayer que respaldar el acuerdo sin asegurar protección para los dreamers sería “una completa traición”.

En respuesta, Ryan manifestó ayer que no enviará un proyecto de inmigración “que el presidente no respalde”.

Casa Blanca anunciará nuevas sanciones contra Corea del Norte

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció ayer que su país emitirá nuevas sanciones contra Corea del Norte, para presionar al régimen de Kim Yong-un para que abandone su programa nuclear. La autoridad hizo el anuncio desde Tokio, a horas de embarcar rumbo a Corea del Sur, donde participará en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en los que participa una delegación del aislado país asiático.

"Continuaremos aislando a Corea del Norte hasta que abandone su programa nuclear y de misiles balísticos de una vez y para siempre", sentenció Pence. La participación de Pyongyang en el evento deportivo es visto como una señal de apertura al diálogo que podría ser aprovechada por Seúl, uno de los principales aliados de EEUU en la región.

Republicanos suben en las encuestas tras reforma tributaria

A poco más de la mitad se ha reducido desde diciembre la ventaja que el Partido Demócrata tenía sobre el Republicano en las encuestas con miras a las elecciones de mitad de período en noviembre.

Tras la aprobación de la reforma tributaria que impulsó el presidente Donald Trump, la ventaja de la oposición ha caído de 13 puntos a apenas 6,6, de acuerdo con un compendio de encuestas realizado por el sitio web RealClearPolitics.

En conversación con Financial Times, el director del Instituto de Encuestas de Monmouth University, Patrick Murray, señaló que la opinión de los estadounidenses sobre el partido gobernante podría mejorar a medida que comienzan a concretarse los beneficios de la reforma. Ello dependerá de si sienten "que consiguieron una porción justa del recorte de impuestos", manifestó. En las elecciones de noviembre, se renueva gran parte del aparato legislativo.

El partido demócrata, que es minoría en ambas cámaras, espera recuperar el control del Congreso, para presentar una oposición más férrea a las políticas que impulsa Trump.