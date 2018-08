“Si el presidente Macri no reacciona y toma medidas extremas, esto va a seguir cayendo”

Actualidad internacional

Según el economista, la crisis deja al descubierto las maniobras erradas del gobierno y pone en entredicho la capacidad política del jefe de Estado.

“Nadie se pudo imaginar el desmanejo que el gobierno de Mauricio Macri hizo y sigue haciendo de la economía. En la medida en que el presidente no reaccione y tome medidas extremas, en una situación tan extrema como la que estamos viviendo, esto va a seguir cayendo”.

Así describió ayer el economista argentino Guillermo Nielsen la crisis que atraviesa su país. En entrevista con DF, el exsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía hasta 2005 –y negociador de los dos acuerdos del país con el FMI en 2003- explicó que todo es consecuencia de las malas políticas del Ejecutivo que han llevado a los ciudadanos a refugiarse en el dólar.

- ¿Qué ha llevado a Argentina a hundirse tan repentinamente?

- Esta es una situación muy complicada, porque surge de una crisis de confianza y de expectativas. Hay un conjunto de ingredientes, sobre todo en materia política y de gestión. El gobierno de Macri había concitado expectativas extremadamente favorables de que su gestión económica iba a ser buena, por contar con personas con experiencia empresarial y visiones pro mercado. Nadie se pudo imaginar el desmanejo que hicieron de la economía y que aún sigue haciendo. Ello llevó a que los argentinos decidieran huir del peso. En el fondo, el problema está en que las expectativas prevalecen en el funcionamiento del mercado y la confianza es algo que no se compra. Lo que la gente y los mercados argentinos están diciendo es que no tienen confianza en la gestión del presidente Macri.

- Algo que él mismo reconoció y que, a pesar de sus mensajes de calma, no ha logrado contener.

- Sí. El mensaje de Macri del miércoles salió muy mal, pero el de ayer de su jefe de gabinete, Marcos Peña, fue incluso peor porque negó que hubiese un fracaso económico y negó cambios de gabinete. El gobierno tiene una visión de que es el mundo el que tiene que cambiar y no la forma en que se maneja la economía. Me parece que no terminan de entender que están corriendo con tiempo de descuento.

- Entonces no es parte de una transformación económica como dijo ayer Peña.

- No, por favor. Cuando un alto funcionario, ministro o, como en este caso, un jefe de gabinete dice cosas como esas realmente deja a la población sintiéndose huérfana. Lo que está ocurriendo, entre tantas otras cosas, es que los argentinos que no estamos ni con Macri y mucho menos con Cristina Fernández, estamos sin representación política.

Tocando fondo

A juicio del economista argentino, lo peor podría estar por venir porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría evaluando la posibilidad de renegociar el acuerdo con medidas mucho más duras a las del pacto actual en el que aprobó una ayuda financiera por US$ 50 mil millones.

- ¿Cree que el país ya tocó fondo?

- En la medida en que el presidente no reaccione y no tome medidas extremas para una situación extrema como la que estamos viviendo, esto va a seguir cayendo. Es interesante leer cuidadosamente el comunicado del miércoles del FMI. El presidente Macri anunció un acuerdo, pero en realidad, entre líneas, el Fondo habló de un nuevo pacto con características de política monetaria y fiscal más estrictas. Y así surge la pregunta: si el gobierno no fue capaz de aprobar la primera revisión de un acuerdo más liviano, ¿va a ser capaz de llevar a cabo un pacto más duro con el Fondo?

- Según su experiencia, ¿qué pasa si no se logra cumplir con los requerimientos del FMI?

- Podrían retirar el apoyo. Eso ya pasó en Argentina, a fines de 2001, y la precipitó al default.

- ¿Estamos al borde de un nuevo default?

- No está claro.

- ¿Y de un corralito?

- No creo, no habría sustento político para algo así.

- En términos reales, ¿cómo impacta esto a la población?

- En un país esencialmente exportador de alimentos como Argentina, el impacto es inmediatamente negativo sobre el nivel de pobreza. Cuando el dólar se dispara, aumenta la pobreza porque aumentan los precios de los alimentos. Es un tema económico y social muy angustiante. Hay que pensar que la mayoría de los argentinos tienen ingresos en pesos, pero los servicios como la bencina, el gas, la electricidad, el agua, están dolarizados. Esto significa una baja muy drástica en el nivel de vida de todos los ciudadanos.

- ¿Cuáles son las opciones del gobierno para salir de la crisis?

- No tiene muchas opciones. El presidente no tiene tiempo, no puede esperar al presupuesto del año que viene, tiene que introducir modificaciones sustantivas en el actual y tiene que reducir el aparato de gobierno. Tenemos 24 ministerios; deberíamos tener entre ocho y doce. Además, hay que detener ciertos gastos para que opere un equilibrio fiscal y se restablezcan las variables claves de la economía. Lo grave es que el gobierno, ni siquiera, ha dado señales de haber empezado a entender esta necesidad.

- ¿Finaliza Macri su mandato?

- Es importante que, desde el punto de vista de la institucionalidad, llegue a 2019. Ahora, la pregunta está en si tiene la capacidad política como para superar esta crisis política y económica. No tenemos respuesta. Eso sí, no veo una vuelta del Cristinismo y ni la “chavización” de Argentina.