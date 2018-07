¡Siempre con la Roja! El adiós de Iniesta de su selección

Actualidad internacional

Dos Eurocopas y un Mundial. Con ese más que positivo saldo se despidió de la selección española el talentoso volante Andrés Iniesta.

Después de haber dicho adiós al FC Barcelona hace unos meses, para emprender una aventura en el fútbol japonés, y de quedar eliminado del Mundial a manos de Rusia, en octavos de final, Iniesta vuelve a golpear al planeta fútbol con una carta a los aficionados donde escribió ¡Siempre con la Roja!

“Hace 14 años que me puse por primera vez la camiseta de nuestra selección. Tenía 15 años y nunca olvidaré ese momento. Era el sueño de mi vida poder defender los colores de mi país. Es algo muy especial, no solo un sueño, también una gran responsabilidad. Durante todos estos años he intentado ser consciente de lo que significa y de dar lo máximo para que os sintierais orgullosos”, comienza la misiva.

“A todos vosotros, afición, gracias, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño. ¡Siempre con la ROJA!”, termina la carta.