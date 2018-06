Sindicato de camioneros en Argentina anuncia paro nacional para el jueves

Actualidad internacional

Fuentes gremiales aseguraron que la protesta no implicará cortes de vías ni movilizaciones, con lo que evitarían represalias del Ejecutivo.

El secretario general de la Federación de Choferes de Camiones de Argentina, Hugo Moyano, convocó ayer una huelga nacional del sector para este jueves, en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte.

“Tuvimos una reunión hoy (ayer) y el sector empresarial adelantó que no está en condiciones de pagar el 27%. Si no nos dan el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza. Si el martes (hoy) no tenemos una respuesta concreta al pedido que trasladamos, hacemos un paro nacional. No digan que no lo avisamos”, dijo Moyano en una asamblea general que realizó la agrupación en una de las principales autopistas del país.

A diferencia de lo anunciado la semana pasada, el líder sindical aseguró que esta protesta no imitará a la que se llevó a cabo en Brasil a fines de mayo, y que provocó desabastecimiento y caos en el tránsito por más de diez días en rechazo al alza del precio del combustible.

Moyano explicó que no habrá cortes de vías ni movilizaciones. “Es un paro. Cuando se para un camión se lo lleva al costado de la ruta. No hay corte de rutas” dijo, para luego agregar: “No queremos perjudicar a nadie, pero no vamos a aceptar que nos perjudiquen”.

La huelga tiene previsto extenderse a todas las áreas del gremio por lo que, entre otras cosas, se verá afectada la recolección de residuos, el transporte de productos alimenticios y el correo.

Discurso encendido

En su discurso, el jefe de los camioneros arremetió contra altos funcionarios del gobierno.

Envió palabras contra el Ejecutivo; contra el presidente Mauricio Macri, a quien le dijo que “está equivocado”; contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y hasta criticó el operativo de seguridad desplegado en la zona por el Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, y quien había amenazado con reprimir a los camioneros. “El camionero no es violento, pero no vamos a permitir que ataquen a ningún trabajador. Si reprimen puede haber paro por tiempo indeterminado”, aseveró Moyano.

También criticó las investigaciones judiciales que lo tienen en la mira y que son también parte del trasfondo del conflicto actual. Al respecto, desafió a los jueces y al gobierno: “Acá estoy, si quieren meterme preso, vengan y llévenme”.

En paralelo, y desde la madrugada, la ciudad de Buenos Aires se vio afectada por interrupciones del tránsito que realizó un grupo de camioneros “autoconvocados”. Los manifestantes reclamaban el alza de la bencina y de los peajes en algunos accesos, además del encarecimiento de los permisos de circulación, y otros trámites burocráticos necesarios para operar.

En ese marco, y consultado sobre la posibilidad de que otros gremios también convoquen a la medida de fuerza, Moyano afirmó que son “bienvenidos los que se quieran sumar”.

Transportistas en pie de guerra en Brasil y Perú

En mayo, Brasil vivió la fuerza de la convocatoria del gremio de los camioneros durante diez días. No sólo hubo escasez de alimentos, problemas en la distribución del combustible y caos en el tránsito en todo el país, sino que el movimiento saldó con al menos una víctima fatal en su historial, luego de que uno de los conductores recibiera el impacto de una piedra en su cabeza. Fue una de las protestas más fuertes en contra del gobierno de Michel Temer, a la que se sumó el sector petrolero llevando a la estatal Petrobras a vivir sus días más oscuros en la bolsa. Mientras, los conductores de Perú amenazaban con repetir la historia; sin embargo, un acuerdo a tiempo entre representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el sector, derivó en la suspensión de la actividad el pasado martes. El Estado se comprometió a devolver 0,80 soles (US$ 0,30) por cada galón de diésel comprado por los transportistas, mientras asumía el costo político de perder al ministro de Finanzas, David Tuesta, sobre quien recae la decisión de subir el impuesto a los combustibles.