Tesla logra ventas récord y “quema” menos efectivo de lo esperado

Elon Musk insiste en que no será necesario recaudar más capital y que lograrán meta de fabricación del Model 3.

Tesla se subió ayer a la carrera de las grandes empresas estadounidenses que apuestan por un segundo semestre positivo, lo que ha calmado las preocupaciones de Wall Street.

La firma de Elon Musk anunció, en la entrega de sus resultados para el período abril-junio, que el flujo negativo de su caja fue menor al esperado y en línea con la proyección de que las ganancias están, finalmente, a la vuelta de la esquina tras años de cifras en rojo.

Las pérdidas sumaron US$ 739,5 millones en los tres meses, por debajo de los US$ 900 millones estimados, y luego de tres trimestres “quemando” más de US$ 1.000 millones.

En tanto, la compañía reportó ingresos récord por US$ 4 mil millones, un 43% más que el año anterior y por encima de los US$ 3.920 millones que esperaba Wall Street.

En el comunicado dirigido a los inversionistas, Musk además prometió que Tesla logrará el objetivo de ser una empresa rentable y sostenible, al cumplir con su meta de fabricación del Model 3: su primer auto dirigido a la venta masiva.

“En la segunda mitad de 2018, esperamos, por primera vez en nuestra historia, que podamos convertirnos en una firma tanto rentable como sostenible, con un flujo de efectivo positivo”, escribió Musk.

El anuncio impulsó las acciones más de 9% tras el cierre de operaciones.

Más capital

El fundador de Tesla insistió en que su compañía no necesitará recaudar más capital este año, algo que ha sido cuestionado reiteradamente por los inversionistas luego de que se retrasara, en varias oportunidades, la meta de fabricación del Model 3.

El ritmo de producción del sedán ha venido acelerándose en los últimos meses, por lo que estiman que será posible tener listas 55 mil unidades durante el trimestre en curso.

Según el comunicado de ayer, Tesla logró “en múltiples oportunidades”, durante el mes de julio, la meta de fabricar 5 mil unidades a la semana, y reiteró que mantiene su objetivo de entregar 6 mil unidades hacia fines de agosto. Analistas cuestionan que esta tasa sea realmente sostenible.

Tesla en China

En tanto, en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China, que ha puesto mayor presión a las grandes corporaciones, Tesla tendría previsto recurrir al gigante asiático para financiar, al menos parcialmente, el costo de construcción de su primera fábrica en el país.

El líder de los autos eléctricos buscará en socios locales parte de los US$ 5 mil millones que proyecta invertir en una planta cerca de Shangai, informó una persona familiarizada con el asunto.

Musk, en su comunicado de ayer, pronosticó que la capacidad de dicha fábrica será de aproximadamente 250 mil vehículos. El CEO logró un acuerdo preliminar para construir la sede el mes pasado, días después de que las represalias de Beijing por el aumento de los aranceles del presidente Donald Trump elevaron el costo de exportación de los autos fabricados en EEUU.