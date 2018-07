Theresa May actúa con rapidez y reemplaza al secretario del brexit

Actualidad internacional

Designó a Dominic Raab, de 44 años de edad, secretario para el brexit después de que David Davis renunciase a última hora del domingo.

Dominic Raab. Reuters

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, actuó con rapidez para contener una crisis en su Gobierno tras la dimisión del negociador jefe para el brexit, reemplazándolo con un joven euroescéptico.

La mandataria insistió en que seguiría adelante con su visión para la separación de la Unión Europea.

May designó a Dominic Raab, de 44 años de edad, secretario para el brexit después de que David Davis renunciase a última hora del domingo, en protesta por los planes de mantener estrechos vínculos con la Unión Europea tras la separación. Raab es relativamente inexperto, partidario del brexit y posible rival para el liderazgo del partido conservador, pero probablemente no todavía.

El peligro inmediato para May pareció aliviarse debido a que los políticos partidarios del brexit se abstuvieron de pedir su dimisión. El lunes, May dio un paso inusual al permitir que su jefe de personal informara a los políticos laboristas sobre sus planes para el brexit, una indicación de que podría estar buscando apoyo de la oposición.

La libra se fortalecía conforme el portavoz de May dijo a los medios que seguiría adelante con el plan acordado el viernes para mantener estrechos vínculos con el bloque a fin de proteger los intereses comerciales vitales. Ese acuerdo de su inestable gabinete, en un encierro en la residencia de campo de May, se produjo después de que las empresas intensificaran la presión con advertencias de que cortar lazos con el mayor socio comercial del Reino Unido, como quieren los partidarios del brexit, sería devastador para los empleos y la inversión.

Si May supera esta crisis, como lo hizo en ocasiones previas, se enfrentará a otro conflicto a finales de este año cuando presente al Parlamento el acuerdo del brexit que negocia con Bruselas para su aprobación. En ese momento, los conservadores partidarios del brexit podrían votar en contra del acuerdo, y llevar la última etapa de las conversaciones al caos. May no tiene una mayoría en el Parlamento, por lo que cada voto es decisivo.

Apenas nueve meses antes de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, y 15 semanas antes de que se firme un acuerdo, parece que May llegó a un pacto histórico con su gabinete el viernes. La mandataria selló la autoridad sobre su Gobierno y dijo a los ministros que respaldasen el plan para vínculos estrechos con el bloque, o se marchasen. Davis y su asistente dimitieron en protesta contra el plan, que mantiene al Reino Unido sujeto a las normas de la UE sobre bienes y alimentos después del divorcio. Davis dijo que se corría el riesgo de incumplir las promesas de campaña y podría resultar en una permanencia del Reino Unido en el mercado único y la unión aduanera.