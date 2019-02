Tome nota... estas son las inversiones a las que está apostando Warren Buffett

Actualidad internacional

El sábado el "oráculo de Omaha" dio a conocer la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway en la que da pista de sus pasos.

Referencia obligada para el mercado, incluso pese al último traspié con Kraft Heinz, el sábado pasado Warren Buffett hizo pública su tradicional y esperada carta a los inversionistas de su vehículo de inversión, Berkshire Hathaway, en la que da pistas sobre los pasos que da en el mundo de las finanzas.

En ella el llamado "oráculo de Omaha" da pistas de las inversiones a largo plazo que hace, ya que indicó que en la misiva que está apostando por empresas como de Apple, Goldman Sachs y American Express para el largo plazo, comenta CNBC en una publicación.

La carta mostró que la inversión de Berkshire en Apple valía más de US$ 40 mil millones en términos de valor de mercado a fines de 2018. Mientras que las inversiones en Goldman Sachs y American Express valían US$ 3,13 mil millones y US$ 14,45 mil millones, respectivamente.

Buffett dijo que él y Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire, no consideran estas tenencias "como una colección".

"Lo que vemos en nuestras participaciones, más bien, es un conjunto de compañías que en parte somos dueños y que, en términos ponderados, están ganando alrededor del 20% del capital neto tangible requerido para administrar sus negocios. Estas compañías también ganan sus ganancias sin emplear niveles excesivos de deuda ", dijo Buffett.

A continuación se muestra la lista completa de las inversiones en acciones comunes de Berkshire a fines de 2018: