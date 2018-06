Actualidad internacional “Trabajaremos en circuitos binacionales para ofrecer productos integrados de turismo” El funcionario trasandino, de visita en Santiago, firmó un nuevo acuerdo bilateral con el ministro de Economía de Chile, José Ramón Valente. Argentina y Chile tienen un nuevo acuerdo bilateral en materia de turismo. La alianza estratégica fue suscrita ayer por el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, José Ramón Valente, y el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, en el marco de la visita del funcionario trasandino a nuestro país para participar de la Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y el Caribe (Fiexpo), que se realiza en Santiago. En entrevista con DF, Santos dijo que el acuerdo es “inédito porque, por primera vez, cuenta con el respaldo de las dos máximas autoridades del sector privado: la Federación de Empresas de Turismo de Chile y la Cámara de Turismo de Argentina”. - ¿Qué áreas aborda el acuerdo? - Políticas de facilitación de paso fronterizo, que incluye la aceptación recíproca de visas entre nuestros países. También abordaremos la promoción conjunta para ir a ferias internacionales juntos, sobre todo en los mercados asiáticos. Y trabajaremos en el desarrollo de circuitos binacionales para ofrecer productos integrados de turismo. - ¿Por qué es tan novedoso? - Porque, por primera vez, serán los privados los que crearán los negocios, a partir de las condiciones que cree el sector público. El planteamiento que hicieron los presidentes Sebastián Piñera y Mauricio Macri es que juntos somos más que la suma de las partes. - En la estrategia conjunta, usted dice que apuntan a Asia. ¿Por qué? - Porque China es el principal emisor del mundo. El año pasado emitió más de 130 millones de turistas y es el país de mayor gasto. Este es un segmento que no va a dejar de crecer. Nos tenemos que preparar y crear las condiciones de integración. La mayor demanda de los turistas chinos es la naturaleza, y Chile y Argentina pueden ofrecerla, y en demasía. - ¿Cómo se prepara Argentina ante la reciente devaluación de su moneda? - Esta situación cambiaria nos vuelve más competitivos en términos internacionales porque los precios, en relación con el dólar, se vuelven mucho más accesibles. Sin embargo, nuestra estrategia nunca fue la cambiaria. Nuestra estrategia fue insertarnos nuevamente en el mundo como país, abrir nuestro mercado comercial, quitar tasas de reciprocidad como hicimos con EEUU, Canadá y Australia; facilitar visas para los asiáticos que ya tienen permiso para ir a EEUU y las visas Schengen. Buscar medidas sustentables en el tiempo y, en este contexto, nuestra alianza estratégica con Chile es pensarnos como una unidad. - En los últimos años los argentinos viajaron masivamente a Chile a comprar. ¿Caerá ese tipo de turismo con la devaluación? - Estas son situaciones pendulares coyunturales. Una política crítica seria para los dos países es trabajar para que crezcan nuestros flujos turísticos, pero en forma sustentable. Que no dependan de situaciones coyunturales. Lo más importante es generar más apertura en la frontera, desarrollar mejor los productos, mayor promoción y estimular nuestro trabajo como si Chile fuese un mercado interno. - Para ello, ¿están pensando en asociaciones de líneas aéreas? - Sí. Chile es el país con el que más conectividad tenemos. Ya son siete las empresas que vuelan y sigue habiendo interés. Ahora, JetSmart nos ha planteado volar a Argentina, así que seguro se sumará a aerolíneas como Latam y Sky. Noticias Relacionadas Actualidad internacional Ahora en DF: Al menos 62 muertos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala Actualidad internacional Howard Schultz, el arquitecto de la expansión internacional de Starbucks, deja la empresa Actualidad internacional Presidente de Cuba recibe a senador de EEUU y al presidente ejecutivo de Google

