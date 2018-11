Tras legislativas de mañana, demócratas inician su campaña para enfrentar a Trump en 2020

Actualidad internacional

Las opciones de la oposición van desde la exprimera dama Michelle Obama hasta Howard Schultz, primerizo en política. La propia Hillary Clinton no descarta competir.

Desde el momento en que se hayan sellado las elecciones legislativas de Estados Unidos, programadas para mañana, comenzará extraoficialmente la campaña por la carrera presidencial de 2020. El presidente Donald Trump asegura que repostulará, y la oposición demócrata aún busca la mejor carta para recuperar la Casa Blanca y reponerse de la debacle de Hillary Clinton en 2016.

A dos años de los comicios, no está claro que la exsecretaria de Estado esté fuera de la carrera. Aunque ella ha dicho que no competirá, la semana pasada afirmó en una entrevista que “me gustaría ser presidenta (...) Es un trabajo para el que me siento preparada”. Agregó: “Ni siquiera lo pensaré hasta que pasemos por esta elección (legislativa)”.

Pero hay otros nombres que están más claros. El excandidato Bernie Sanders, quien dio una dura pelea en las primarias frente a Clinton en 2016, no ha descartado intentarlo de nuevo en dos años más, y aunque insiste en que no es su foco por ahora, ha visitado estados clave para la elección y mantenido su visibilidad en la campaña por las elecciones de mañana.

Entre los retornados a la carrera también podría estar el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, quien ya ha competido y perdido dos veces la nominación del partido y también se ha mantenido activo durante la campaña actual.

Según fuentes cercanas a él consultadas por Bloomberg, Biden no tomará una decisión antes de fin de año.

El factor Trump

Laos comicios legislativos son ampliamente vistas como un referendo sobre la presidencia de Donald Trump, quien se jacta del buen momento económico del país, pero enfrenta una popularidad a la baja. La semana pasada, una encuesta de Gallup mostró que 40% aprueba al mandatario, una baja de cuatro puntos con respecto a la semana anterior.

Si los demócratas, que ahora son minoría en ambas cámaras del Congreso, logran recuperar suficientes escaños, las voces más críticas del mandatario podrían leer el escenario como una oportunidad de inscribirse en la papeleta en dos años más.

Es la situación que enfrenta la senadora Elizabeth Warren, quien, a pesar de que compite mañana por la reelección en Massachusetts, es una de las cartas más claras para competir por la Casa Blanca. La legisladora tiene un cariz similar al de Sanders, con constantes denuncias a las prácticas antisindicales en grandes empresas. Como el excandidato, defiende la necesidad de dividir a los mayores bancos del país.

Warren también tiene a favor ser mujer en un momento en que hay más candidatas que nunca al Congreso, y justo después del auge del movimiento #MeToo. Pero no es la única: la exprimera dama, Michelle Obama, ha sonado como posible contendora desde que su discurso en la convención del partido en 2016 emocionó al país completo. Este año, lanzó su libro Becoming que estuvo entre los más vendidos en EEUU y sus discursos siguen llenando estadios.

Los outsiders

Dentro de la arena política demócrata, otros nombres que suenan son los de la senadora Kamala Harris –cuya carrera y ambición ha sido comparada con las de Barack Obama y ha tenido éxito en la recaudación de aportes– y el también legislador de la cámara alta Cory Booker.

Pero también hay nombres que podrían venir desde fuera del servicio público. A principios de este mes, el multimillonario neoyorquino Michael Bloomberg volvió a registrarse en el Partido Demócrata, en una señal de que podría evaluar postular a la Casa Blanca. El exalcalde de Nueva York ha coqueteado con la idea antes, pero 2020, cuando cumplirá 78 años, podría ser su última oportunidad.

Otro nombre importante del sector privado es el del expresidente de Starbucks, Howard Schultz, quien anunció su salida de la gigante del café en junio. En su despedida, dijo que sus opciones en adelante incluían “desde la filantropía hasta el servicio público, pero estoy lejos de saber qué se viene a futuro”.

Ese mismo mes, en una entrevista con el New York Times, señaló que estaba “profundamente preocupado por nuestro país, por la creciente división en casa y nuestra postura en el mundo”. Pero las definiciones del partido dependerán, en gran parte, de su desempeño en las elecciones de mañana. Una encuesta de Harvard indica que una alta participación de jóvenes de entre 18 y 29 podrían favorecerlos, pero 2016 ya les enseñó a no confiar a ciegas en las encuestas.

La senadora Elizabeth Warren es vista como una candidata competitiva.

El exvicepresidente Joe Biden no ha descartado volver a postular.

Howard Schultz renunció este año a la presidencia de Starbucks.

La exprimera dama Michelle Obama ha hecho campaña por los demócratas.



El multimillonario Michael Bloomberg se reinscribió en el partido este mes.