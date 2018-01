Tribunal confirma sentencia de cárcel para Lula da Silva y amplía la pena a más de 12 años

Actualidad internacional

Expresidente de Brasil podrá apelar y aún buscará la reelección. Fallo llevó al Bovespa a su máximo histórico.

A más de mil kilómetros de la corte que revisaba un proceso crucial para su futuro político, el expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva tuvo ayer una jornada casi normal de campaña por la presidencia del país que gobernó durante ocho años.

Pero, mientras estaba en el centro de Sao Paulo, lejos del tribunal de Porto Alegre que lo juzgó por más de nueve horas, el exmandatario sufrió un duro revés: los magistrados confirmaron por unanimidad el fallo que lo declaró culpable de corrupción y lavado de dinero en el esquema de sobornos de la petrolera estatal Petrobras.

La corte fue más allá. También de manera unánime, el cuerpo colegiado decidió aumentar la pena contra la carta electoral del Partido de los Trabajadores (PT) de nueve años y medio de prisión a doce años y un mes.

La sentencia es apelable ante la Corte Suprema. Tras el fallo, el líder del PT y exgobernador de Bahia, Jacques Wagner, manifestó que “vamos a continuar trabajando para probar la inocencia del presidente Lula”.

Comprando tiempo

Pese a no ser definitivo, el fallo complica las pretensiones del expresidente de volver al Palacio de Planalto, con una campaña que lanzará hoy. Si Lula inscribe su candidatura el 15 de agosto, cuando vence el plazo, el caso llegará a una corte electoral, que deberá decidir si él puede competir.

“Creo que haber aumentado la sentencia es un grave error. Le dará más argumentos para apelar”, dijo a DF la miembro senior del Instituto Peterson para Economía Internacional, Monica de Bolle, quien agregó que “este proceso está lejos de terminarse”.

Para la experta, el exmandatario “puede posar como mártir por esta sentencia y la usará como un argumento de campaña”.

Al tiempo que se mantiene como candidato, la estrategia de Lula será dilatar el proceso judicial hasta después de inscribir su candidatura. Desde ese momento, manifestó de Bolle, “cualquier decisión judicial será una decisión política”.

Reacciones en Brasil

Desde que se inició la sesión en la corte de ayer, puntualmente a las 8.30 hora brasileña, la bolsa del país se movió de la mano del desarrollo del juicio.

El mayor salto llegó durante la tarde, cuando el segundo de los tres jueces anunció su voto a favor de la sentencia. Minutos después, el Bovespa superó por primera vez la barrera de los 83.000 puntos, mientras el valor del real brasileño anotaba un alza de 2,3%.

“Los inversionistas de corto plazo van a celebrar durante varios días”, dijo de Bolle. “Para los de largo plazo, la política brasileña sigue siendo tanto o más complicada después de este fallo”.

La lectura de los inversionistas apunta a que, si Lula no se presenta, se hace más fácil la victoria de un candidato que profundice las reformas del presidente Michel Temer. Para de Bolle, en este año electoral,“no hay posibilidad realista de que se apruebe reforma alguna”.

La bolsa no fue la única que celebró. Los otros candidatos de cara a las elecciones de octubre también reaccionaron: el exmilitar Jair Bolsonaro, quien representa a la extrema derecha, publicó una imagen de sí mismo en Twitter, sonriendo con un televisor transmitiendo el juicio a sus espaldas.

Durante la mañana, en tanto, la candidata ecologista Marina Silva había dicho que “la ley es igual para todos” en el país.

"Ninguna corte va a permitir que Lula sea candidato. No llegará hasta las urnas"

- ¿Cómo queda la candidatura de Lula tras la sentencia?

- Fue un resultado contundente. Él y sus simpatizantes continuarán hablando de conspiración universal y cósmica contra la posibilidad de que vuelva a ser presidente, pero lo claro es que ante la justicia no importa tu cargo ni tu nombre. Si se cometió un delito, se paga.

- ¿Llegará a ser candidato? ¿Es viable como presidente?

- Yo creo que no se debería presentar. Estaría contrariando una ley que el mismo promulgó y que dice que nadie que sea sentenciado por una instancia superior colegiada puede ser candidato. La intención sería evitar la prisión y no ser presidente.

- ¿Podría ganar?

- No me parece, sobre todo porque es inconstitucional que un candidato se presente contrariando la ley. Ninguna corte va a permitir que Lula sea candidato. No creo que llegue a las urnas.

- Si no es candidato, ¿quién representaría al Partido de los Trabajadores? ¿Será relevante el apoyo de Lula?

- Podría ser Fernando Addad, Jacques Wagner o apoyar a algún candidato de otro partido. Lula continúa empujando votos, tiene seguidores, pero no sé si harían caso de una recomendación de suya. La última vez fue con Dilma (Rousseff, destituida de la presidencia en 2016) y eso fue terrible.

- ¿Se ve posible una candidatura de Michel Temer o su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles?

- Temer está muy desgastado, no me parece que tenga chance de nada. El país está mejor y la gente interpreta que esto no tiene que ver con Temer, sino con Meirelles. Pero falta mucho y Meirelles aún es una persona inexpresiva electoralmente.