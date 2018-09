Trump amenaza a China con otros US$ 267.000 millones en aranceles

Actualidad internacional

El mandatario estadounidense también advirtió a Canadá que podría afrontar "devastadores" impuestos a sus exportaciones de autos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con imponer otros US$ 267.000 millones en aranceles a China, que se sumarían a los US$ 200.000 millones que su gobierno está preparando.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump afirmó que la implementación de los aranceles a productos chinos por valor de US$ 200.000 millones "podría producirse muy pronto, dependiendo de lo que ocurra con ellos".

"Y odio hacer esto, pero detrás de eso vienen otros US$ 267.000 millones que están preparados para ser impuestos rápidamente si yo quiero", anunció el presidente.

Si se llegaran a imponer todos esos aranceles, cubrirían con creces el valor total de los bienes chinos importados por Estados Unidos, según datos oficiales del Gobierno estadounidense.

En 2017, Estados Unidos importó US$ 505.000 millones en productos de China, una suma que quedaría cubierta por los inminentes aranceles por valor de US$ 200.000 millones, los US$ 50.000 millones que ya ha impuesto Washington desde julio pasado y los US$ 267.000 con los que amenazó hoy Trump.

"Estoy siendo duro con China porque tengo que serlo. Se están llevando US$ 500.000 millones al año (de aquí). No puedo dejar que eso ocurra", afirmó el mandatario.

XXXXXXX

Trump advirtió además a Canadá con imponerle aranceles a las importaciones de automóviles y dijo que eso sería "devastador" para el país vecino, en plenas negociaciones con Ottawa sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No quiero hacer nada malo a Canadá. Podría, solo tendría que imponer aranceles a sus automóviles, y sería devastador", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas que le acompañan en el avión presidencial rumbo a Fargo (Dakota del Norte), en el centro-norte del país.

El mandatario indicó que a veces es acusado "de ser demasiado duro con Canadá" pero remarcó que Ottawa "ha estado estafando a EEUU durante mucho tiempo".