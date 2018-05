Actualidad internacional Trump cancela cumbre con Kim Jong-un y reaviva temores geopolíticos en los mercados Las bolsas cayeron ayer, mientras líderes globales pidieron mantener vivo el diálogo para la desnuclearización de la Península Coreana. “La cumbre de Singapur, por el bien de ambas partes pero en desmedro del mundo, no se realizará”, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una carta dirigida al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un. Con la misiva, publicada en su Twitter ayer, Trump echó por tierra las negociaciones que ambos países mantenían hace meses para una reunión histórica el 12 de junio y, de paso, reavivó los temores de un conflicto geopolítico mayor. “Usted habla de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas y poderosas, que pido a dios que nunca tengan que ser usadas”, manifestó en el texto. También explicó que su decisión se basó en “la tremenda ira y hostilidad de sus declaraciones recientes”. La posibilidad de un enfrentamiento que afecte al crecimiento global golpeó a los mercados. Tras la publicación de la carta, el S&P 500 cayó 0,8%, mientras el Dow Jones llegó a perder 1,1%, para tocar su menor nivel en dos semanas. Pero las amenazas de Trump no se detuvieron. Horas después, dijo a periodistas que el Ejército de EEUU “está listo por si fuera necesario”. No obstante, también dejó la puerta abierta a retomar las negociaciones. “El diálogo iba bien hasta hace poco”, manifestó. “Nadie debería estar ansioso. Esto debe salir bien”. El mundo responde Líderes de todo el planeta lamentaron la cancelación de la cita y llamaron a continuar con el acercamiento. El secretario general de Naciones Unidas, Alfonso Guterres, llamó a Trump y a Kim a “continuar con su diálogo para encontrar un camino hacia la desnuclearización pacífica y verificable de la Península Coreana”. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in –uno de los gestores del acercamiento entre Washington y Pyongyang– sostuvo que “la desnuclearización y la paz duradera no pueden abandonarse o postergarse. Aún no ha cambiado la sinceridad de las partes”. La preocupación en los mercados fue compartida por el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, quien dijo que la cancelación de la cumbre genera “riesgos geopolíticos que tienen implicancias reales sobre la manera en que se mueven los negocios (…) Las empresas no saben dónde va a aterrizar la política”. ¿Y ahora qué? El secretario de Estado, Mike Pompeo, también dejó la puerta abierta a una nueva cumbre y dijo que el diálogo “no apunta a un acuerdo (…) El objetivo es un resultado. Kim Jong-un entendía estas condiciones”. Las esperanzas siguen vivas: el régimen de Kim mantuvo ayer su promesa y desmanteló su principal sitio de pruebas nucleares. Aunque expertos consultados por Bloomberg dicen que la acción no impedirá el desarrollo de armamento nuclear a futuro, Washington y Seúl lo ven como un gesto de buena fe. Pompeo resaltó ante el Congreso que, de haber una nueva oportunidad, “nuestro equipo está listo”. Amenaza de aranceles a automóviles causa rechazo mundial Los socios comerciales de Estados Unidos salieron ayer a rechazar la decisión de la Casa Blanca de iniciar una investigación sobre la importación de automóviles, camiones y partes de vehículos, que podría resultar en la aplicación de aranceles.

La comisionada de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, manifestó que "hasta donde vemos esto iría en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio" y agregó: "Veremos en qué termina esa investigación".

Sus declaraciones tuvieron eco en China, donde un vocero del Ministerio de Comercio manifestó que el país "se opone al abuso de las cláusulas de seguridad nacional". Agregó que, de haber nuevas restricciones comerciales "dañará los sistemas multilaterales y perturbará el orden comercial internacional".

Japón fue un poco más duro. El ministro de Economía, Hiroshige Seko, sostuvo que la aplicación de gravamenes "causaría confusión en el mercado global. Es extremadamente lamentable".

En tanto, en Corea del Sur, otro de los grandes aliados comerciales de EEUU, el gobierno convocó a una reunión de emergencia con líderes industriales.

El anuncio de la investigación, realizado la tarde del miércoles, llega en momentos en que Washington y Beijing negocian nuevos términos comerciales. China ya ha tomado medidas para comprar más exportaciones de EEUU, pero las partes siguen dialogando. Noticias Relacionadas Actualidad internacional Bayer confía en cerrar de forma "inminente" la compra de Monsanto Actualidad internacional La confianza empresarial en Alemania detiene su caída de los últimos cinco meses Actualidad internacional Maduro juró como presidente en inusual ceremonia

[an error occurred while processing the directive]