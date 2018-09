Trump estalla contra columna en NYT sobre supuesta resistencia dentro de la Casa Blanca a sus políticas

Actualidad internacional

Un editorial anónimo en el New York Times asegura que funcionarios de alto cargo en el gobierno del republicano intentan frenar sus "peores impulsos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó anoche sus ataques al New York Times, tras la publicación de un editorial anónimo que asegura que hay una "resistencia" a sus políticas dentro de la propia Casa Blanca.

El texto está escrito por un funcionario de alto rango del gobierno, cuya identidad es sólo conocida por el periódico. El autor asegura que "muchas de las mayores autoridades (de la Casa Blanca) están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. Lo sé, porque soy uno de ellos".

Sin dar nombres ni especificar qué acciones presidenciales han frenado, el supuesto funcionario del Ejecutivo asegura que "el presidente actúa de una manera que es perjudicial para la salud de nuestra república (...) Muchos miembros del equipo de Trump hemos prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas mientras frenamos los impulsos más erróneos de Trump hasta que salga del gobierno".

También acusa que el mandatario es "amoral" y que no tiene "principios que guíen sus decisiones", así como sus impulsos "generalmente opuestos al comercio y anti democráticos".

El jefe de Estado atacó ayer al New York Times en Twitter, asegurando en un video que "algún día, cuando yo ya no sea presidente, ellos y CNN se quedarán sin trabajo. No tendrán de qué escribir".

También escribió la palabra "¿TRAICIÓN?" y cuestionó la existencia de la autoridad que supuestamente escribió el editorial. "Si esta persona anónima y sin agallas existe, el Times debe, por seguridad nacional, entregarla al gobierno inmediatamente".

La resistencia interna a las políticas de Trump es la más reciente revelación que complica al mandatario. Este año, las investigaciones por la presunta influencia de Rusia en su equipo de postulación presidencial generaron el arresto y condena de su exjefe de campaña, Paul Manafort. Su exabogado, Michael Cohen, también lo implicó en la compra del silencio de dos examantes durante su carrera a la Casa Blanca.