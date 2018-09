Trump habría ordenado aplicar aranceles a productos chinos por otros US$ 200 mil millones

Actualidad internacional

La decisión llega en momentos en que el Secretario del Tesoro intentaba reavivar las negociaciones comerciales con Beijing.

Finalmente lo hizo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado a sus asesores aplicar aranceles a más productos chinos por un valor de US$ 200 mil millones, reportaron el viernes fuentes conocedoras del tema a las agencias Bloomberg y Reuters, a pesar de los intentos del secretario del Tesoro por reanudar las charlas con Beijing para resolver la guerra comercial.

Pero el anuncio de los nuevos aranceles habría sido demorado mientras la administración considera revisiones en base a las preocupaciones que ha generado la medida. Trump estaría de hecho analizando a qué productos apuntar sin que le genere una reacción airada de grandes compañías estadounidenses o de los consumidores, dijeron algunas de las fuentes.

Esta semana, el Departamento del Tesoro que lidera Steven Mnuchin había invitado a autoridades chinas a dialogar para poner fin a la guerra comercial que las dos mayores economías del planeta libran desde junio, cuando Washington aplicó los primeros cobros. Las acciones de Trump podrían poner en vilo esos acercamientos.

El reporte, que no ha sido confirmado por la Casa Blanca, se da exactamente una semana después de que Trump planteara la posibilidad de cobrar aranceles a productos chinos por US$ 200 mil millones y con aplicar gravámenes a bienes del país asiático por otros US$ 267 mil millones más, con lo que cubriría todo el intercambio comercial entre los dos países. EEUU ya aplica actualmente aranceles sobre productos chinos por US$ 50 mil millones.

EEUU importó US$ 505 mil millones en bienes procedentes de China el año pasado. Pero las compras a China durante el año a la fecha subieron casi 9% respecto al mismo período de 2017, según datos oficiales.

El reporte de las intenciones de Trump volvió a remecer a los mercados, que habían subido en las últimas sesiones ante la posibilidad de diálogo. Las acciones de Apple, que la semana pasada alertó que los aranceles podrían encarecer sus productos, cayeron 1,7%, en medio de una baja de las tecnológicas. El dólar se fortaleció frente al yuan chino, dando su mayor salto en dos semanas.