Trump niega haber dicho que Haití y El Salvador son "países de mierda" y culpa a los demócratas de inventarlo

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó haber utilizado la expresión "países de mierda" para referirse a Haití y El Salvador y culpó a los demócratas de haberlo inventado.

"Nunca dije nada despectivo de los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas. Nunca dije 'Sáquenlos de aquí'. Inventado por los demócratas", afirmó Trump en su cuenta de Twitter, después de la ola de indignación generada tras informarse que se había referido a Haití, El Salvador y otros países africanos con este término insultante.

El mandatario habría reaccionado así, según informó The Washington Post y Los Ángeles Times, cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

"Tengo una maravillosa relación con los haitianos. Probablemente debería grabar futuras reuniones, desafortunadamente no hay confianza", añadió hoy el mandatario.

Según reportó este jueves el diario The Washington Post, Trump llamó "países de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.

Asimismo, el periódico Los Ángeles Times confirmó el informe del Post, y agregó que, antes de proferir el insulto, Trump exclamó: "¿Para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a toda esta gente de África aquí?".

Las supuestas palabras de Trump han desatado una nueva ola de indignación y acusaciones de racismo contra el mandatario.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!