Trump pide apoyo para restaurar la democracia en Venezuela y ataca a Irán frente a la ONU

Actualidad internacional

En declaraciones posteriores, el jefe de la Casa Blanca dijo que el régimen de Caracas “podría ser derrocado fácilmente si los militares quisieran”. El gobernante caribeño respondió que acciones en su contra son “un honor”.

Las risas de los líderes y equipos diplomáticos de los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) interrumpieron por un segundo el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo cuando éste acababa de decir que su administración “ha logrado más que cualquier otro presidente en menos de dos años”.

La interrupción duró algunos segundos. “No es la reacción que esperaba, pero está bien”, dijo el mandatario con una sonrisa.

El episodio mostró el quiebre de la primera economía del planeta con la mayoría de las grandes potencias del sistema internacional, en momentos en que atraviesa una guerra comercial con China y se enfrenta a sus aliados por retirarse de instancias multilaterales, como el pacto nuclear con Irán o el tratado de París contra el cambio climático.

“Les pedimos que respeten nuestra soberanía”, sostuvo el jefe de Estado. Luego, cerca del final de su intervención, en que repasó buena parte de los conflictos económicos y geopolíticos que enfrenta, agregó: “EEUU nunca pedirá disculpas por proteger a sus ciudadanos”.

Sus palabras hacia América Latina estuvieron enfocadas en un solo tema: Venezuela. Trump se refirió a las sanciones que el Departamento del Tesoro emitió ayer contra cercanos al presidente Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores.

“Más de 2 millones de personas han escapado del régimen y de sus aliados cubanos (...) Todas las naciones deberían resistirse al socialismo”, manifestó el jefe de la Casa Blanca. También pidió a los países “que se unan a nosotros al exigir un cambio de régimen”.

Más tarde, en una conferencia junto al presidente de Colombia, Iván Duque, agregó que Maduro “podría ser derrocado fácilmente si los militares decidieran hacerlo”.

Maduro, quien no estuvo presente en la Asamblea General de la ONU, dijo desde Caracas que las nuevas restricciones son “un honor”, pero advirtió a Washington “no se meta con mi familia”.

La crisis humanitaria en Venezuela será uno de los temas que Trump discutirá con el presidente chileno, Sebastián Piñera, el viernes, cuando ambos celebren su primera cumbre bilateral, que tendrá lugar en Washington.

Irán, la OPEP y Kim Jong-un

El mandatario estadounidense también atacó duramente a Irán, a cuyos líderes acusó de promover “una masacre en Siria y Yemen”. Agregó que habrá nuevas sanciones a partir de noviembre y pidió a todos los países “aislar al régimen hasta que cesen sus agresiones”.

La salida de EEUU del pacto nuclear con Teherán ha sido uno de las principales fuentes de controversia entre Washington y sus aliados en el mundo, particularmente Europa, que busca formas de mantener la relación comercial con el país asiático y asegurar su respeto a los compromisos de desnuclearización.

En su discurso, el presidente iraní, Hassan Rouhani, acusó a Washington de “terrorismo económico” y agradeció “a la comunidad internacional, la Unión Europea, Rusia y China” por su compromiso con el pacto nuclear.

Trump también criticó los altos precios del crudo, acusando a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de “aprovecharse” del planeta.

“Defendemos a muchos de estos países por nada. Y después se aprovechan subiendo los precios del petróleo. Queremos que dejen de subirlos, comiencen a bajarlos y contribuyan a la protección militar desde ahora”, sostuvo el presidente.

También se refirió a sus negociaciones con Corea del Norte, luego de un histórico encuentro con Kim Jong-un en junio. “Los misiles y cohetes ya no están volando, las pruebas nucleares han parado y los sitios y recintos nucleares ya están siendo desmantelados”, sostuvo. También agradeció al líder de Pyongyang -al mismo que el año pasado caracterizó como el “hombre cohete” en la misma instancia de la ONU- por “su coraje y los pasos que ha dado, aunque falta mucho trabajo por hacer”.

Guerra comercial

Defendiendo su política de “EEUU primero”, Trump también se refirió a los aranceles impuestos contra China, que, desde este lunes, afectan a productos por un total de US$ 250 mil millones, casi la mitad de todo lo que el gigante asiático envió a la potencia norteamericana en 2017. Beijing respondió con represalias contra US$ 110 mil millones de bienes estadounidenses.

“Tengo gran respeto y afecto por mi amigo el presidente Xi, pero he dicho que nuestro déficit no es aceptable”, sostuvo. “Ya no toleraremos los abusos. Ya no permitiremos que se dañe a nuestros trabajadores y se engañe a nuestras empresas”, sentenció.

La visión regional sobre la crisis humanitaria

"Queremos un esfuerzo continental para hallar una solución"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue el primer líder latinoamericano en referirse a la crisis de Venezuela ante la ONU. "No queremos que nuestros países se queden con declaraciones diplomáticas. Queremos un esfuerzo continental para encontrar una solución a los problemas estructurales de Venezuela". Agregó que la crisis generó "la mayor diáspora en la historia de nuestro continente".

"Condenamos la ruptura del orden constitucional"

Más de 450 mil venezolanos han migrado a Perú, según reportó en su discurso ante la ONU el presidente Martín Vizcarra, quien agregó que la crisis requiere "una respuesta colectiva" de la comunidad internacional. "Condenamos la ruptura del orden constitucional y las graves violaciones de los derechos humanos", señaló. Horas antes, en entrevista con Reuters, descartó una "solución militar".

"Hemos recibido a decenas de miles de migrantes"

El presidente brasileño, Michel Temer, destacó la respuesta de su país ante la ola de inmigrantes venezolanos, asegurando que el país "ha recibido a decenas de miles" de personas provenientes de ese país. "Nos sentimos orgullosos de nuestra hospitalidad", sostuvo el jefe de Estado y agregó que "la solución sólo vendrá cuando Venezuela reencuentre el camino del crecimiento".

"Llevaremos a Venezuela a la Corte Penal Internacional"

Tras expresar su "preocupación por la situación de los derechos humanos" en Venezuela, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que su país llevará el tema a la Corte Penal Internacional, por "los crímenes de lesa humanidad de la dictadura". Según Financial Times, Colombia, Chile, Perú y Paraguay se unirían a esa presentación, en base a 8 mil ejecuciones extrajudiciales.

Presidente turco critica a EEUU y la UE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó veladamente la política comercial de EEUU durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, asegurando que "no podemos quedarnos en silencio frente a la cancelación arbitraria de acuerdos comerciales, la promulgación del proteccionismo y el uso de sanciones económicas como armas". También cuestionó las políticas migratorias de la Unión Europea, al señalar que su país ha recibido más de 3,4 millones de refugiados, sin que el bloque aporte recursos suficientes.

Francia advierte por unilateralismo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a la Asamblea General de la ONU trabajar en conjunto para resolver los problemas, contraponiéndose a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El unilateralismo lleva al aislamiento y el conflicto y perjudica a todos, incluso a los que piensan que son más fuertes", manifestó. En una conferencia tras su discurso, señaló que no debería firmarse acuerdos comerciales con quienes no respeten el acuerdo de París sobre el cambio climático, del que EEUU se retiró el año pasado.