Trump planteó a sus asesores la opción de invadir militarmente Venezuela para sacar a Maduro

Actualidad internacional

Durante una cumbre de la ONU, en septiembre, el mandatario estadounidense sondeó esta opción en un encuentro privado con cuatro líderes de países de la región, que rechazaron la propuesta.

Donald Trump, ha sido una de las voces más críticas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, implementando sanciones contra altos funcionarios de su gobierno, y contra el propio presidente.

Sin embargo, el mandatario estadounidense, estaría dispuesto a ir mucho más lejos en sus esfuerzos por poner fin a la revolución bolivariana en la economía petrolera.

Según fuentes citadas por la agencia AP, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en agosto, Trump planteó a sus principales asesores la posibilidad de invadir Venezuela.

La sugerencia sorprendió y descolocó a los asesores del presidente, que luego dedicaron el resto del encuentro a explicarle las serias implicancias que tendría una acción como esa, y los riesgos de que resultara contraproducente.

Según personas que estuvieron presentes en la ocasión y que pidieron reserva de su identidad, ya que las materias discutidas son confidenciales, Trump no habría quedado satisfecho con los argumentos y respondió citando casos anteriores de la historia en que acciones bélicas habrían tenido éxito, como la invasión de Panamá y Granada, en los años '80.

Aunque no habría dado indicaciones de que piense actuar en el corto plazo, los asesores aseguran que Trump no descartó del todo la posibilidad.

De hecho, al día siguiente, el 11 de agosto, Trump generó alarma al citar una "opción militar", como parte de las alternativas para recuperar la institucionalidad democrática en Venezuela, y poco después volvió a discutir el tema con el saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Luego, en septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, volvió a plantear el tema con mayor profundidad durante una cena privada con líderes de cuatro naciones aliadas en la región.

Sus asesores habrían instruido específicamente a Trump para que no planteara el tema y de hecho, el mandatario estadounidense habría iniciado la conversación diciendo precisamente "mi equipo me pidió que no diga esto". Luego de eso, habría sondeado uno por uno a sus aliados, preguntando si estaban seguros de que no querían una solución militar a la crisis del país, dijo una fuente que estuvo presente en el encuentro y que agrega que todos los consultados rechazaron esa posibilidad.