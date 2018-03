Trump propone pena de muerte para traficantes de drogas

Actualidad internacional

El mandatario planea destinar US$ 6 mil millones en nuevos fondos en 2018 y 2019 para combatir la crisis de opiáceos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, propuso ayer implementar la pena de muerte para algunos traficantes de drogas, en un guiño a la implacable política antidrogas del mandatario filipino Rodrigo Duterte. Trump también se comprometió a impulsar una investigación sobre analgésicos no adictivos, mientras esbozaba su plan para combatir la epidemia de abuso de opiáceos.

“Algunos de estos traficantes de drogas terminarán asesinando a miles de personas durante sus vidas”, dijo Trump en un colegio comunitario en Manchester, New Hampshire. “Esto se trata de ganarle a un problema muy difícil, y si no nos ponemos difíciles con los traficantes, no se va a lograr”, dijo, aunque aclaró que el Departamento de Justicia propondrá la pena capital respetando las leyes vigentes actualmente. En EEUU, no todos los estados tienen vigente la pena de muerte.

El mandatario elogió a Adapt Pharma por proporcionar Narcan, un aerosol nasal que puede revertir las sobredosis, de forma gratuita a universidades y escuelas secundarias. La compañía se alió con la Fundación Clinton el año pasado para otorgar 40 mil dosis de Narcan a las instituciones educativas en EEUU.

Trump dijo que “el fracaso no es una opción” y prometió que “la adicción no es nuestro futuro” al declarar “cero tolerancia” para los narcotraficantes. Hasta ahora, la propuesta ha ganado poco apoyo en el Congreso, en medio de las críticas de algunos expertos en abuso de drogas y justicia penal.

Trump anunció que está trabajando con los legisladores para canalizar US$ 6 mil millones en nuevos fondos en 2018 y 2019 para ayudar a combatir la crisis de opiáceos que ha ido en aumento.