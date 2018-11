Trump sube el tono contra China a días de crucial cumbre con Xi

Actualidad internacional

El presidente de EEUU amenazó con gravar todos los productos del gigante asiático, incluso los electrónicos, lo que podría golpear más directamente los precios en su país.

La esperanza de que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo se distienda este fin de semana pareció desvanecerse ayer, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono de sus amenazas a China.

A días de su cumbre con el líder del gigante asiático, Xi Jinping, Trump dijo al Washington Post que estaba dispuesto a ampliar los aranceles a todos los productos importados desde China. “Si no llegamos a un acuerdo, entonces pondré US$ 267 mil millones adicionales”, señaló, que se sumarían a los US$ 250 mil millones ya implementados.

Su amenaza tensa el diálogo con Xi el fin de semana, en la cumbre del G20 en Buenos Aires. También pone en jaque un sector sensible para los consumidores estadounidenses: los dispositivos electrónicos que China produce a gran escala. Empresas como Apple -que fabrica gran parte de sus productos, incluido el iPhone, en el gigante asiático- difícilmente podrán escapar a los cobros.

Para Trump, el golpe para las empresas “depende de cuál es la tasa” arancelaria. “Yo podría hacer que fuera 10% y eso sería soportable”.

Pero no está claro que sea así. El profesor de la Universidad de Dartmouth y exasesor de la Casa Blanca y de la Reserva Federal, Douglas Irwin, dijo a DF que si los dispositivos electrónicos son gravados “sería mucho más difícil cambiar esas cadenas de suministro (...) Podría traer costos importantes para los consumidores estadounidenses”.

La cautela de Beijing

China respondió a los dichos de Trump sin amenazas. El ministro de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, reafirmó que los líderes acordaron llegar a una “propuesta aceptable para ambos lados”. Agregó que “esperamos que EEUU trabaje con nosotros para asegurar un resultado positivo de la reunión”.

Por su parte, el vicepremier Liu He, quien ha liderado la negociación con Washington, señaló que “la historia del desarrollo económico muestra una y otra vez que los aumentos de aranceles sólo conducen a una recesión (...) Nadie nunca salió ganando de una guerra comercial”.

La incertidumbre afectó ayer a las bolsas. El S&P 500 llegó a perder 0,4%, aunque luego se recuperó. El Stoxx Europe 600 cayó 0,6%.

Pero analistas también advirtieron que las amenazas podrían ser una estrategia de Trump. “Esto es, en gran parte, una técnica de negociación”, dijo a Bloomberg el vicepresidente en China de Credit Suisse, Tao Dong. “Poner alta presión sobre el bando contrario parece ser un patrón consistente para la administración de Trump”.

Europa atenta

La Unión Europea también tiene las miradas puestas en la reunión de Trump y Xi, dijo ayer la comisionada de Comercio del bloque, Cecilia Malmstrom. “Quizás no resuelvan todas sus disputas y desacuerdos, pero al menos es un momento para rebajar las tensiones”, sostuvo.

Bruselas espera aprovechar la cumbre para impulsar una reforma a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En una carta conjunta, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, señalaron que “queremos convencer a los socios de que no hay mejor alternativa que una cooperación multilateral coordinada”.

Presidente amenaza a GM

El presidente Donald Trump lanzó duras críticas a la decisión de General Motors de cerrar cuatro fábricas en Estados Unidos, en medio de una reestructuración con la que la empresa busca reducir sus costos, ante la incertidumbre en el país y la guerra comercial. "Muy decepcionado con GM y su CEO, Mary Barra, por cerrar las plantas en Ohio, Michigan y Maryland", escribió el jefe de Estado en Twitter. Agregó que su administración evalúa "retirar todos los subsidios a GM, incluyendo los para autos eléctricos (...) Yo estoy aquí para proteger a los trabajadores de EEUU".