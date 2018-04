Trump vuelve a cerrar la puerta al TPP: "Los tratados bilaterales son más eficientes"

Actualidad internacional

El presidente estadounidense señaló que el pacto tiene "demasiadas contingencias y ninguna forma de salir si es que no funciona".

Tras dejar entrever una voluntad de volver al Acuerdo Transpacífico (TPP), un pacto comercial entre once países que une a América Latina con Asia e incluye a Chile, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cerrar la puerta anoche al tratado.

El mandatario aseguró en Twitter que "aunque Japón y Corea del Sur quieren que volvamos al TPP, no me gusta el acuerdo para EEUU. Demasiadas contingencias y ninguna forma de salir si es que no funciona".

Agregó que "los tratados bilaterales son mucho más eficientes, rentables y mejores para nuestros trabajadores. Miren lo mala que es la Organización Mundial de Comercio con EEUU".

La semana pasada, el mandatario había pedido a sus asesores económicos que estudiaran un retorno al pacto comercial, lo que fue bien recibido por autoridades en Japón y Nueva Zelanda. Corea del Sur no es miembro del TPP, pero podría unirse una vez que se ratifique el tratado.

Los giros en el pensamiento comercial de Trump llegan en momentos en que los aranceles con que ha amenazado a China han generado el riesgo de represalias, que podrían perjudicar al sector agrícola estadounidense.