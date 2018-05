UE pide a EEUU que considere "daño colateral" de guerra comercial con China

Actualidad internacional

Washington debería seguir viendo a Europa como "un aliado", dijeron desde el bloque.

Estados Unidos debería considerar el posible "daño colateral" que sufriría Europa si estallara una guerra comercial entre China y el país norteamericano, según apuntó hoy el eurocomisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.

Hogan está en la ciudad china de Shanghái como parte de una visita comercial de empresas y funcionarios europeos, y hoy se reunió con el subsecretario del Departamento de Agricultura de EEUU, Ted Mckinney, quien también se encuentra en el país asiático.

"Le hemos expresado nuestra preocupación por la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China en temas comerciales", ya que Europa sufriría "daños colaterales" si esta estallara, apuntó el funcionario en rueda de prensa.

Washington debería seguir viendo a Europa como "un aliado" y tener en cuenta que sus "hostilidades" contra Pekín también pueden afectar y "dañar" al comercio del continente europeo, agregó.

El viceprimer ministro chino, Liu He, retomará estos días en Washington las negociaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para evitar una guerra comercial, aunque recientemente China ha advertido que su postura "no ha cambiado y no cambiará".

Hace unos días, el presidente chino, Xi Jinping, abordó estas tensiones comerciales con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación telefónica en la que Xi abogó por el diálogo para encontrar una solución a la escalada de tensión tras el anuncio de fuertes aranceles a las importaciones por parte de ambos países.