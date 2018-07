UE prepara su artillería para hacer frente al proteccionismo de EEUU

Actualidad internacional

Bruselas busca reducir tensiones, pero ya maneja posibles represalias si la cita fracasa. En tanto, China desestima amenazas comerciales en su contra.

A medida que se intensifica la guerra comercial liderada por Estados Unidos, la Unión Europea alista nueva artillería para intentar convencer al presidente Donald Trump de dar marcha atrás a la idea de imponer aranceles a la industria automotriz del viejo continente.

Aunque las esperanzas de un acuerdo se disipan cada vez más, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará mañana a Washington para reunirse con el jefe de Estado republicano con el objetivo de “reducir las tensiones”.

No irá solo. Lo acompañará la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, quien desde la semana pasada anunció que se está preparando una lista con productos estadounidenses que podrían verse afectados con impuestos si las conversaciones fracasan.

Pero no habrá una oferta específica de su parte, tal y como había asegurado el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow. La Comisión estimó que se tratará de un encuentro para explorar “diversas vías” que permitan lograr mejorar las relaciones bilaterales.

Diálogo con el enemigo

La visita de Juncker llega precisamente tras las amenazas repetidas de Trump, quien ha descrito al bloque como un “enemigo” comercial que se ha “aprovechado” de EEUU, hecho que lo llevó a gravar las exportaciones de acero y aluminio desde Europa. Pero, además, el titular de la Casa Blanca ha apuntado a gravar con un 20% más de 50 mil millones de euros (US$ 58 mil millones) en vehículos y autopartes europeas.

Ante esta arremetida, Bruselas firmó la semana pasada un acuerdo con Japón, dando origen a la mayor zona económica abierta del mundo, con el que harán frente al proteccionismo del mandatario republicano.

Mientras, según un alto oficial europeo, la Comisión está considerando distintas opciones que incluyen aranceles de un 20% a más de 10 mil millones de euros en productos estadounidenses, u optar por una lista más larga de 18 mil millones de euros en bienes a los que se les podrían aplicar tarifas más bajas. Entre estos estarían maletas, vehículos de construcción y fotocopiadoras.

Los preparativos para tomar represalias estarían guiados por la consideración de que cualquier acción de EEUU contra el sector automotor violaría las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), permitiendo así que la UE tome contramedidas dentro de ciertos límites legales.

China al ataque

En tanto, China advirtió ayer a EEUU que “las amenazas y la intimidación nunca funcionarán” y le pidió que intente resolver los conflictos “de forma razonable”, ante su reciente intención de imponer aranceles adicionales por un valor de US$ 500 mil millones.

“EEUU está invocando una guerra comercial. China no quiere una guerra pero no está asustada, haremos lo que tengamos que hacer”, destacó en rueda de prensa Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Trump aseguró el viernes que está “dispuesto” a imponer una tercera batería de gravámenes en lo que va de año a productos de Beijing.

Trump advierte a Irán: "Nunca más nos amenaces"



El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a su par iraní, Hasan Rohaní, al exigirle que "nunca más vuelva a amenazar a EEUU" si no quiere "sufrir consecuencias" históricas.

En un explosivo tuit, escrito todo en mayúsculas, el titular de la Casa Blanca aseguró que "ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. ¡Sea cauto!".

El mandatario respondió así al líder persa quien, en una ceremonia con diplomáticos, instó a Washington "a no jugar con la cola del león", ya que empezar un conflicto con Teherán supondría "la madre de todas las guerras". "Negociar hoy con EEUU no significa más que rendición y el fin de los logros de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquean Irán", agregó Rohaní.

Ambos líderes se han involucrado en un peligroso cruce de amenazas, que refleja la tensión que dejó el retiro de Washington del acuerdo nuclear con Teherán, en mayo. Israel apoyó la "postura fuerte" de Trump mientras que Alemania criticó el tono bélico de su mensaje.