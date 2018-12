“Un país que no acepta las libertades de la UE, no puede acceder al mercado único”

Actualidad internacional

El funcionario señala que Dublín aún prefiere al Reino Unido dentro del bloque.

Si el 29 de marzo el Reino Unido concreta su divorcio con la Unión Europea, Irlanda marcará la frontera terrestre entre el país y el bloque, además de ser la única nación angloparlante entre las 27. Podría ser una ventaja para Dublín, que por estos días busca duplicar el impacto de su diplomacia y abrirá embajadas en Chile y Colombia en enero.

Pero el encargado de Comercio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda, Brian Glynn, aseguró que en su país “no queríamos que se fueran. Y nos gustaría que se quedaran”. En entrevista con DF, en medio de su visita por la conferencia “Irlanda y América Latina: Hacia la globalización de los estudios irlandeses”, agregó que “en el contexto actual, queremos que el Reino Unido tenga la relación más cercana posible con la UE”.

-¿Pueden cambiar los términos del acuerdo negociado por May?

- Lo que el Reino Unido ha recibido tras un año y medio de diálogos probablemente no mejore. Sí estamos abiertos a flexibilizar la redacción de la declaración política: es maleable y podría acomodarse.

- El rechazo en el Parlamento se centra en Irlanda del Norte. ¿Qué postura tiene Dublín?

- Con este acuerdo, Irlanda del Norte tiene acceso al mercado británico interno y membresía en la Unión Aduanera. Para nosotros era clave no tener una frontera dura en la isla y este acuerdo lo garantiza. Pero estamos preparándonos para cualquier escenario.

- ¿El escenario ideal es que Londres apruebe el pacto de May?

- Nuestro escenario ideal sería no pasar por este proceso, pero este acuerdo ofrece la mejor posibilidad para que el Reino Unido resuelva sus temas internos. La negociación tuvo que respetar algunas líneas: la UE tiene sus cuatro libertades y si algún país no está listo para respetarlas, no pueden tener acceso completo al mercado único.

- ¿Será Irlanda la nueva entrada a Europa para América Latina?

- Nosotros nos vemos como un puente entre América Latina y Europa. En tiempos atribulados, en que se cuestiona el multilateralismo y el libre comercio, Irlanda piensa que, especialmente para los países pequeños, este es el único camino posible.