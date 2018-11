Un sahumerio para Apple: recortan otra vez el precio objetivo, acción se derrumba y está a punto de entrar a mercado bajista

Actualidad internacional

A esta hora, el gigante tecnológico pierde más de 4% y se enfila a su séptima jornada en rojo de nueve días hábiles.

Las acciones de Apple se enfilan a cumplir su séptima caída en los últimos nueve días hábiles. La firma volvió a abrir hoy a la baja, con un retroceso a esta hora de más de 4% en el valor de sus títulos, y se acerca al territorio de mercado bajista (caer más de 20% desde su último peak).

¿La razón? Goldman Sachs redujo su precio objetivo por tercera vez este mes, citando señales de una débil demanda del iPhone en China y en otros mercados emergentes.

El analista Rod Hall bajó la cifra a US$ 182 desde los US$ 209. El 2 de noviembre lo había reducido desde US$ 240 a US$ 222 y luego, nuevamente, a US$ 209 hace exactamente una semana.

"Además de la debilidad de la demanda para los productos de Apple en China y en otros mercados emergentes, pareciera que el balance del precio y características del iPhone XR pudiera no ser bien recibido por usuarios fuera de Estados Unidos", escribió Hall en una nota a clientes.

La última reducción de su precio se realizó en parte "para reflejar el movimiento actual de los precios", dijo. Los títulos de la firma de Tim Cook han caído más de 20% desde el récord alcanzado a principios de octubre, arrastrando consigo al Dow Jones al territorio del mercado bajista.

El mal desempeño actual se produce en medio del creciente desinterés hacia el dispositivo estrella de la firma que ha llevado a un número de proveedores a recortar sus proyecciones de ganancias, a lo que se sumó el reporte del lunes del diario Wall Street Journal que indicó que Apple recortó las órdenes de producción para los tres modelos que apenas fueron lanzados en septiembre.

Goldman ve "riesgo material para la orientación del trimestre de marzo si las tendencias actuales de la demanda siguen funcionando", escribió Hall.