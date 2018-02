Varias "víctimas mortales" en tiroteo en un colegio en Florida, EEUU

Varias personas murieron en un tiroteo registrado hoy en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida (EE.UU.), según informaron políticos locales.

El senador por Florida Bill Nelson y el superintendente de Educación del condado de Broward, donde se ubica Parkland, indicaron que hay "víctimas mortales", aunque sin indicar una cifra concreta.

La Policía de Broward indicó a través Twitter que 14 heridos han sido trasladados a un hospital cercano.

En un primer momento se informó de que al menos una veintena de personas resultaron heridas en este suceso, aunque el Departamento de Bomberos de la vecina ciudad de Margaret elevó esa cifra hasta medio centenar.

El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, confirmó que un sospechoso fue detenido y que se cree que actuó en solitario, aunque el lugar registra todavía una gran actividad policial.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting