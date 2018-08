Actualidad internacional

“Lo que está ocurriendo en Venezuela no ha ocurrido nunca en Latinoamérica, por lo que no hay muchos ejemplos a los que hacer referencia para definir cuál será la solución”, afirma el economista venezolano Ricardo Hausmann, exministro de su país (1992-1993) y actualmente docente en Harvard. Sin embargo, asegura que todo pasa por un cambio de régimen que empodere a la sociedad y mucha ayuda internacional.

- ¿Cómo explicar lo que ocurre en Venezuela?

- Se resume en un colapso de la producción y de la disposición total de bienes, que representa la recesión más grande que se ha visto en América latina. Esto es mucho grande que lo que ha registrado, por ejemplo, Chile. Es dos veces mayor a lo que ocurrió en ese país en los años ’82-’83; más de tres o cuatro veces que lo que pasó a mediados de los ’70, y con tasas de inflación nunca antes vistas. Básicamente, la vida se ha hecho invivible, lo que ha llevado a la migración más grande que se ha visto en América Latina en términos de porcentaje de población que está saliendo por año.

- ¿Pero qué ha pasado que ha desatado este panorama?

- Por un lado, el gobierno se dedicó a destruir la mano invisible del mercado a través del ataque a los derechos de propiedad, controles de precios, controles de importación, de divisas, de inventarios y de márgenes de ganancias. Por el otro, el gobierno se dedicó a importar todo lo que faltaba en el país apoyado en el boom petrolero. Con eso se endeudó al país. Multiplicaron por seis la deuda externa y, con la caída de los precios del crudo, colapsaron las importaciones.

- ¿Ve usted posible que este gobierno le devuelva la confianza a las empresas para impulsar el país?

- Venezuela no tiene salida sin una salida del régimen.

- ¿Cuál es el alcance real de las últimas medidas para la población?

- Que se va a acentuar la hiperinflación; las empresas tienen mucho temor de no poder hacer frente a la nueva nómina, tras el aumento de 6.000% del salario mínimo, y seguro despedirán trabajadores a diestras y siniestras. Este programa en vez de crear confianza, ha emprendido una estrategia punitiva contra la empresa privada. Además, la población queda desamparada porque va a tener más dinero con qué comprar, pero menos productos que adquirir. No va a subir el nivel de vida, porque simplemente no hay qué comprar.

- ¿Tienen sentido las medidas de Maduro?

- El plan tiene elementos originales de algo que pudo ser un plan de ajuste con alguna sensatez, pero que terminó siendo una incoherencia. Lo que ellos dicen verbalmente es incomprensible sobre todo en cuanto a la creación del Petro como criptomoneda, que definirá el precio del dólar para las transacciones en el país. Se habla de una flotación de tipo de cambio único y de subir los impuestos, pero a ello es necesario agregar financiamiento externo para eliminar la escasez de divisas que permitan importar materia prima y reactivar el aparato productivo. Eso no lo han hecho.

- Ante un panorama de esta magnitud, ¿hay solución a la crisis venezolana? Y si es así, ¿por dónde habría que empezar la recuperación?

- La hay, pero todo pasa por un cambio de régimen que empodere a la sociedad y mucha ayuda internacional para que el aparato productivo arranque. Además habrá que reestructurar la deuda externa, abrir el sector petrolero a la inversión privada, y adelantar una política social que garantice que en la transición el nivel de vida aumente.

Problema regional

La difícil situación que atraviesa la nación caribeña ha desatado un problema para la región, a raíz de los más de 2,3 millones de ciudadanos que según la ONU han abandonado el país huyendo de la crisis.

Ayer, Colombia planteó a Ecuador y Perú definir una política única en materia migratoria. En tanto, el gobierno de Lenín Moreno convocó a trece países latinoamericanos a una reunión para tratar el tema.

“Los países saben que este es un problema regional”, asegura Hausmann.

- ¿Qué otras plataformas de respuesta ve en América Latina frente a una OEA disminuida y una Unasur resquebrajada?

- América Latina ha respondido creando el Grupo de Lima y, junto a ellos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, entienden que ésta es una crisis gravísima, que va a requerir muchísimos recursos. El ministro de Hacienda de Colombia ha estado hablando de US$ 60 mil millones, y considero que harían falta unos US$ 20 mil millones más en donaciones durante los dos primeros años. Los países saben que la recuperación va a ser complicada y costosa, pero que es importante que sea exitosa. La crisis venezolana no es sólo el sufrimiento de su gente, sino que se está volviendo un problema de política nacional para la región y la dinámica va a empeorar.

- Para una salida del régimen, ¿considera que hay vías distintas a un golpe militar o intervención extranjera?

- Inevitablemente vamos a necesitar ayuda externa. Hay muchas formas de salir de este régimen; ya hay países como Chile y Argentina dispuestos a trabajar ante la Corte Penal Internacional. Hemos visto también acciones del constitucional Tribunal Supremo de Justicia que, desde el exilio, está haciendo su parte. Además hay que destacar que hay mucho descontento militar. El problema es que lo que está ocurriendo en Venezuela no ha ocurrido en Latinoamérica, así que no hay muchos ejemplos a los que hacer referencia.