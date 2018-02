Venezuela: proponen adelantar elecciones legislativas

Actualidad internacional

El Consejo Nacional Electoral publicó ayer la lista de garantías, pero la oposición advierte fraude.

El gobierno venezolano busca quitar a la oposición su último fuerte, la Asamblea Nacional (AN). Ayer, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista, Diosdado Cabello, dijo que presentará una propuesta para adelantar las elecciones legislativas para la misma fecha de los comicios presidenciales, el 22 de abril.

“Tenemos el poder ejecutivo, judicial, electoral y moral trabajando todos los días, pero el poder legislativo no hace nada”, aseguró.

Los principales partidos de la oposición –Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Popular- anteriormente tomaron la decisión de no participar en los comicios presidenciales. Henri Falcón, líder de Avanzada Progresista y la única figura que evalúa su candidatura para los comicios, afirmó que el anuncio de ayer “no contribuye en nada al clima de tranquilidad y de seguridad que reclama el país en torno a un proceso electoral pendiente”. El presidente de la AN, Omar Barboza, aseguró, por su parte, que “esta AN no se arrodilla a atropellos”.

En tanto, el Consejo Nacional Electoral sigue con los preparativos y presentó ayer las “garantías electorales” para “cumplir con los acuerdos políticos” de República Dominicana (las negociaciones fracasaron, pero el gobierno firmó el memorando). Así, anunció que devolverá los centros de votación –varios de ellos fueron reubicados en 2017- a sus lugares de origen e invitará a los observadores de Naciones Unidas.

Más sanciones

En tanto, el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro –uno de los críticos más feroces de Nicolás Maduro- pidió aumentar la presión internacional. “Pido a los Estados que introduzcan más sanciones, más amplias y más fuertes. Debemos ahogar al régimen financieramente”, proclamó ante el foro de los derechos humanos de la ONG UN Watch.

También afirmó que las restricciones no tienen que ser solo individuales. “Eso hace necesario, por supuesto, apuntar a la producción de petróleo”, detalló.

Varios expertos han advertido anteriormente que la medida golpeará fuertemente la ya agonizante economía venezolana. Para enfrentar la falta de divisas, el gobierno lanzó su propia criptomoneda, petro, respaldada por el petróleo, cuya preventa se inició ayer.

Por su parte, los países de la región siguen buscando soluciones para la llegada masiva de los venezolanos que huyen de la crisis. Hoy, la canciller colombiana María Holguín viajará a Brasil para abordar el tema con el mandatario Michel Temer. Los dos países son los más afectados por la ola migratoria.