Walmart sorprende y reporta su mejor trimestre navideño en una década

Actualidad internacional

La minorista puso como objetivo para este año expandirse 35% en ventas online en EEUU. En el mundo abrirá del orden de 300 tiendas.

Walmart entregó al fin buenas noticias para el sector minorista de Estados Unidos. La empresa reportó antes de la apertura del mercado de ayer su mejor trimestre navideño en al menos una década, moderando las dudas que existen sobre el panorama del sector para este año.

La compañía reportó ingresos totales por US$ 138.793 millones en el cuarto trimestre fiscal, un alza de US$ 2.500 millones respecto al mismo período del año anterior, situación que es mejor cuando se aisla el tipo de cambio, ya que la expansión habría sido de US$ 4.218 millones.

Al mirar el cierre del año, las ventas totalizaron US$ 514.405 millones, un crecimiento de 2,8%, reportó la empresa.

Las ventas comparables para las tiendas en EEUU –un barómetro clave del desempeño- subieron 4,2% en el trimestre que terminó el 31 de enero y que incluye la Navidad, superando las estimaciones de los analistas en un punto porcentual.

Esa expansión se explica por un alza de 3,3% en el ticket promedio y 0,9% derivado de mayor tráfico.

"Este es un trimestre exitoso para Walmart", dijo Charlie O'Shea, analista de Moody's, a Bloomberg.

Las ganancias ajustadas por acción subieron a US$ 1,41 por título, superando las expectativas de US$ 1,33 por papel, según datos IBES de Refinitiv, citados por Reuters.

En términos consolidados, la compañía reportó ganancias atribuibles por US$ 6.670 millones, un retroceso de 32,4% en el cierre del año.

Las ventas online subieron 43% en el trimestre, en línea con el alza de los tres meses previos, impulsadas por la expansión de los servicios de retiro y entrega de productos comprados por Internet y por un mayor surtido del sitio web. Para este año, la empresa fijó como meta, una expansión de 35% en las ventas por el canal digital.

Respecto al segmento internacional, las ventas totalizaron unos US$ 120.824 millones en el año, un alza de 2,3% respecto al ejercicio anterior.

Para el presente ejercicio -que corresponde al año fiscal 2020-, la empresa puso como meta una expansión de 5% en este segmento, medido en moneda constante.

Cambio bienvenido

Los sólidos resultados del retailer más grande del mundo representan un cambio bienvenido para el sector de consumo, tras una racha de resultados decepcionantes. Aun cuando los inversionistas esperaban un alza del gasto en la Navidad, algunas grandes cadenas advirtieron que las ventas se debilitaron a mediados de diciembre luego de que los retailers comenzaran las promociones del Black Friday antes de lo normal.

Cifras del Departamento de Comercio difundidas la semana pasada mostraron que las ventas del retail estadounidense bajaron 1,2% en diciembre frente al mes anterior, su mayor retroceso desde 2009, lo que sugería una fuerte desaceleración en la actividad económica hacia fines de 2018.

"Todavía nos sentimos bastante bien sobre el consumidor. No hemos visto mucho cambio", dijo el director financiero de Walmart, Brett Biggs, a Reuters. "Los datos que estamos viendo aún se ve bastante saludables. Los precios de los combustibles están bajos frente al año anterior, lo que ayuda", agregó.

Para los analistas, los signos de preocupación se concentran en torno a los márgenes de ganancias, que se contrajeron ligeramente en el período, por el impacto de mayores costos laborales y de transporte. La continua expansión del e-commerce también golpeó la rentabilidad, ya que las ventas en línea generalmente entregar márgenes menores que las ventas en tiendas.