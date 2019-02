Warren Buffett está a punto de revelar si su dolor de cabeza de US$ 100 mil millones tiene solución

Actualidad internacional

Este sábado Berkshire Hathaway Inc entregará la tradicional carta a los accionistas que escribe el oráculo de Omaha. El texto podría revelar temas como el exceso de liquidez de la empresa y la sucesión de la empresa.

A medida que las acciones de Estados Unidos redondeaban el peor año desde la crisis financiera, Berkshire Hathaway Inc, el vehículo de inversión del multimillonario Warren Buffett, gastó menos de US$ 2,2 mil millones en compras netas de acciones comunes en el cuarto trimestre.

Eso significa que su efectivo, que había permanecido por encima de los US$ 100 mil millones en los últimos cinco trimestres, probablemente se mantuvo obstinadamente alto, salvo en el caso de cantidades inusualmente grandes de recompras. Y eso está obligando a plantear preguntas sobre lo que espera Buffett antes del lanzamiento de la carta anual de la compañía para este sábado.

El director ejecutivo de Berkshire ha tenido problemas para encontrar ofertas importantes y de buen precio que podrían hacer una gran mella en su problema de efectivo. No se limitó a quedarse sentado, sino que adquirió acciones de prestamistas como JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. Pero incluso en el tercer trimestre, cuando gastó más en compras netas de acciones en más de cuatro años, el efectivo se situó en US$ 104 mil millones. Los inversionistas verán cuánto dinero tenía Berkshire al final del año con la carta del sábado.

"El efectivo está llegando más rápido de lo que él puede implementarlo", David Sims, presidente de Sims Capital Management, que supervisa US$ 50 millones, incluidas las acciones Clase B de Berkshire.

La compañía de Buffett dio un paso en 2018 para abrir otro nivel de despliegue de capital al aflojar su política de recompra de acciones. Fue un cambio crítico para una compañía cuyo CEO ha favorecido por mucho tiempo gastar dinero en acciones ordinarias o agregar negocios a su conglomerado de US$ 507 mil millones. El cambio subrayó lo difícil que es para Buffett poner dinero en efectivo para que circule lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con las crecientes cantidades de dinero que Berkshire acumula.

"Las cosas son caras", dijo Meyer Shields, analista de Keefe, Bruyette & Woods, en una entrevista. "Berkshire tradicionalmente ha sido bastante cauteloso y bastante paciente al no comprar cosas que son caras. Ese es uno de los elementos de su éxito y es lo que hay que hacer".

Aquí hay otros temas que podrían aparecer en la carta del sábado:

Dolores de cabeza contables

Buffett advirtió a los accionistas sobre los cambios "salvajes" que se derivan de una nueva regla contable que requiere que Berkshire, con sede en Omaha, Nebraska, incorpore ganancias y pérdidas no realizadas en su cartera de acciones en las cifras de ingresos netos. Eso podría contribuir a US$ 22,4 mil millones en pérdidas netas para Berkshire en el cuarto trimestre, en comparación con una ganancia de US$ 32,6 mil millones durante el mismo período del año anterior, según las estimaciones de Morgan Stanley.

Sucesión

Buffett cumplió 88 años en agosto y su socio de negocios por mucho tiempo, Charles Munger, celebró su cumpleaños número 95 en enero. Esas son las preguntas de los accionistas sobre la próxima generación de líderes en Berkshire. La compañía promovió Ajit Jain, de 67 años, y Greg Abel, de 56, a los cargos de vicepresidente el año pasado, cambios que Buffett dijo que eran parte de un "movimiento hacia la sucesión".

Más allá de eso, Buffett no ha dado recientemente muchas más pistas sobre la sucesión. Se refirió al cambio en unas breves líneas en la carta del año pasado, diciendo que "la sangre de Berkshire" fluye a través de las venas de Jain y Abel y que Buffett y los accionistas tienen la suerte de contar con los dos ejecutivos.

Cathy Seifert, analista de CFRA Research, dijo que los inversionistas podrían sorprenderse gratamente si se proporcionan más detalles.

Política, economía

Con la inminente elección presidencial de 2020 y la constante charla sobre la división política en los Estados Unidos, es difícil evitar los debates políticos acalorados. Pero Buffett se las ha arreglado para pisar ligeramente cuando se trata de cuestiones políticas en los últimos años.

Apoyó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 y luego evitó profundizar en las políticas del presidente Donald Trump. Shields de KBW dijo que Buffett podría reconocer la división política en el país y evitar comentarios detallados sobre temas políticos acalorados.

La carta podría ahondar más en la economía estadounidense que en la política. Buffett ha defendido con frecuencia a EEUU, diciendo que el "terreno económico del país sigue siendo fértil". Pero después de un año de volatilidad en el mercado y de una mayor charla sobre una posible recesión, ¿Buffett mantendrá su optimismo?