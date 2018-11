WeWork, el nuevo rey de las oficinas, ya es la segunda startup más valiosa de EEUU después de Uber

Actualidad internacional

La tecnológica japonesa SoftBank invertirá US$ 3.000 millones en la empresa estadounidense de alquiler de oficinas WeWork, una operación que eleva la valoración de la firma de coworking hasta US$ 45.000 millones.

De este modo, la compañía cofundada y dirigida por Adam Neuman se posiciona como la segunda start up más valiosa de Estados Unidos -y una de las mayores del mundo-, por detrás de Uber y por encima de Airbnb.

SoftBank, que ya era el mayor accionista de WeWork a través de su fondo de inversión tecnológico Vision Fund, ejecutará el warrant (derechos de compra) de US$ 3.000 millones en capital de la start up en dos fases en enero y abril de 2019, según Reuters.

La operación de SoftBank se produce semanas después de que The Wall Street Journal informase de que la tecnológica japonesa negociaba invertir entre US$ 15.000 y 20.000 millones en WeWork.

El rotativo señaló este lunes que estas conversaciones continúan, por lo que no se descarta la inyección de nuevos fondos a corto plazo. La tecnológica nipona, que anteayer anunció una OPV de su filial japonesa de telefonía móvil con la que prevé ingresar más de US$ 20.000 millones, invirtió US$ 4.400 millones en WeWork el año pasado.

Dicho aporte, lo realizadó a través de Vision Fund, fondo respaldado por Arabia Saudí, le otorgaba un 20% de WeWork y le convertía en su mayor accionista.

WeWork, fundada en 2010 y que necesita fondos para financiar su expansión internacional, anunció ayer que cuadruplicó las pérdidas ajustadas en los nueve primeros meses de 2018, hasta US$ 415 millones. El grupo de oficinas duplicó los ingresos, hasta 1.200 millones.